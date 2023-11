Las claves inéditas del amigo especial de Victoria Federica: dónde vive, su flamante negocio y su pasado en el fútbol

Victoria Federica de Marichalar sigue poniendo en bandeja ser protagonista de noticias relacionadas con su faceta más personal. Una situación que no le agrada en absoluto, igual que tampoco le gustan demasiado las cámaras cuando no son las de un photocall o un shooting, pero lo agitado de su vida privada invita a hablar de ella. Tan solo unas horas después de que la noticia dada por Look de que los portugueses la veían como la perfecta candidata para casarse con el príncipe heredero, el nombre de un nuevo amigo planea a su alrededor: Álex Recort.

Victoria Federica, incómoda ante la cámara / Gtres

¿Quién es él? Mucho se ha escrito en las últimas horas de este joven. La publicación de las imágenes que mostraban la cita que tuvo con la hija de la infanta Elena eran clarividentes. No se puede hablar de relación sentimental entre ellos, pero lo que es innegable es la buena química que tenían. Ambos sonreían y se mostraban cómplices a la salida de Ta-Kumi, uno de los mejores restaurantes japoneses de Madrid.

Las redacciones del país se han afanado en recopilar datos acerca de este chico junto al que Victoria Federica ya ha tenido varias citas en solitario. Una de las primeras fue en verano de 2022 cuando acudieron juntos al concierto de Sebastián Yatra. De él se ha contado su nombre, que tiene 23 años, que es empresario y que entre sus amigos más conocidos está Marc Bartra. Pero este digital ha querido ir un paso más allá y dar detalles hasta ahora inéditos de este no tan nuevo amigo de Vic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEX RECORT (@alexrecort)

Álex Recort Romeo tiene 23 años, que serán uno más el próximo 5 de febrero. Nació en el año 1999 en Barcelona y es precisamente en la Ciudad Condal donde se crio. Allí tiene establecida una residencia que se ubica en un barrio tranquilo y caracterizado por la dualidad de su paisaje urbanístico: «Igual te encuentras casas espectaculares que otras más humildes», nos dice una persona que suele caminar por las calles de este distrito.

Desde que fue un adolescente, el amigo que intima con Victoria Federica se interesó por el mundo del modelaje. Actualmente está en la cartera de Traffic Models, una de las agencias de representación de maniquíes más conocidas del país. Por ejemplo, gestionan las carreras en las pasarelas de Rosanna Zanetti o de Sandra Gago. En su perfil en la web se descubre que mide 187 centímetros, que calza un 44, así como que sus ojos son azules y su cabello marrón.

La otra gran pasión de Álex Recort es el mundo de los negocios. El pasado 31 de enero puso en marcha una empresa llamada REROMEX. Se trata de una pequeña sociedad limitada de la que ejerce como administrador único. Su actividad está enfocada en la prestación de servicios de relaciones públicas y comunicación en general, organización de eventos, fiestas y de todo tipo de servicios de hostelería. La constituyó con el mínimo capital social exigido (3.000 euros) y aún no tiene datos financieros al no alcanzar un año de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEX RECORT (@alexrecort)

Amante del deporte, de los viajes y de la comida japonesa, el amigo especial de Victoria Federica tiene una sólida relación de amistad con Bartra. El jugador del Real Betis Balompié y el modelo comparten varios planes juntos en redes. Su denominador común es el fútbol. Y he aquí un dato hasta ahora no contado de Álex Recort. Hace casi diez años ejerció como futbolista en la cantera del modesto Sant Andreu FC. Allí se desenvolvía como delantero y promediaba buenos números. Sin ir más lejos, en la temporada 2013-2014 logró anotar 9 tantos en 17 encuentros jugados.