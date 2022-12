Cada vez suena con más fuerza el nombre de Victoria Federica y no es para menos, ya que desde hace algo más de un año se ha convertido en uno de los personajes del momento. Pese a los lazos de sangre que le unen con la Familia Real española, lo cierto es que hasta hace relativamente poco apostaba por una discreción absoluta.

Parece ser que todo ha cambiado, aunque no del todo. Ahora, su imagen está más expuesta, ya que se ha convertido en una verdadera it girl gracias a su rol como influencer. Trabajo con el que discrepa de su madre, la Infanta Elena, tal y como se dio a conocer hace unas semanas.

Por este motivo, el foco mediático se posa sobre ella, dado que cada vez muestra más detalles sobre cómo es su día a día, aunque sigue manteniendo las distancias con los medios de comunicación. En las últimas horas, la sobrina del Rey Felipe VI ha publicado una misteriosa fotografía a través de su cuenta de Instagram, donde ha logrado ya más de 200.000 seguidores.

“A veces dejo volar mi imaginación y pienso que te voy a ver. Aunque solo sea un segundo. Te quiero”, ha escrito en un storie que dura tan solo 24 horas. A estas palabras las ha acompañado una imagen de un cielo repleto de nubes y un “buenas noches”, seguido de un icono de una paloma. Sin embargo, Vic (como la llama su entorno más cercano) no ha dado a conocer el motivo de este post, por lo que no se sabe bien de qué se trata o a quién puede ir dirigido.

En los últimos días Victoria Federica ha estado de un evento a otro. El último tuvo lugar en la noche del jueves, 15 de diciembre. También a través de la mencionada red social dio a conocer que estuvo en una reunión con DJ que amenizaron la velada. Antes de esta cita, la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía pudo disfrutar de un encuentro con otras conocidas creadoras de contenido como, Marta Díaz o Anita Matamoros.

El marco de esta quedad surgió a través de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, ya que organizaron una comida de Navidad para promocionar la marca que crearon juntas: No Ni Ná. Sin duda, este 2022 ha sido un año repleto de cambios para Victoria Federica. A estos cambios hay que sumarle que la pasada primavera puso punto final a su historia de amor con Jorge Bárcenas, con quien mantuvo varios años de relación. No transcendieron detalles sobre su ruptura, y, por ahora parece que no han rehecho su vida con un nuevo amor, al menos públicamente.

Por otro lado, sí que se ha relacionado a Victoria con otros hombres, como fue el caso de Roca Rey, aunque parece ser que lo que les une es una bonita amistad.