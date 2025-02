En medio de la vorágine mediática que rodea a la Familia Real española, Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha optado por mantener un perfil enfocado en sus actividades profesionales y personales, evitando pronunciarse sobre los recientes rumores que vinculan sentimentalmente a su prima, la princesa Leonor, con un joven de la Armada española. Éstos, cabe destacar, surgen a raíz de la publicación de unas imágenes de la heredera al trono y el chico, disfrutando de una fiesta de Carnaval en Salvador de la Bahía, en Brasil; para las que se ha llegado a afirmar que se besaron apasionadamente.

Victoria Federica ha sorprendido este viernes, 21 de febrero, en el desfile de Ynés Suelves durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La nieta del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía ha evitado hacer declaraciones y ha esquivado a los medios de comunicación, optando por el silencio para no pronunciarse sobre la controversia generada en torno al posible nuevo romance de la su prima. Esta actitud, si bien podría entenderse como una ayuda a la princesa Leonor para no seguir alimentando el asunto, no deja de ser reseñable teniendo en cuenta que hace apenas una semanas, Victoria Federica sorprendía al atender a la prensa durante la presentación del cartel de la feria taurina de San Isidro 2025, mostrándose de lo más amable y atenta.

Victoria Federica en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que, por el momento, tampoco se ha pronunciado al respecto de las fotografías de la princesa de Asturias y su supuesto amigos especial -que respondería al nombre de Pedro-, la Casa de Su Majestad. Algo que no es sorprendente teniendo en cuenta que la Familia Real suele mantener silencio ante este tipo de situaciones, prefiriendo no comentar nada sobre la vida privada de sus miembros. En Brasil, cabe recordar, la princesa Leonor permaneció hasta este miércoles, 19 de febrero, cuando el Juan Sebastián Elcano puso rumbo hacia Montevideo, Uruguay. A lo largo de los días, la heredera al trono participó en la ofrenda floral en honor a los caídos de ambas Fuerzas Armadas. Además, disfrutó de una visita turística organizada por la Secretaría de Turismo del Estado de Bahía y de un almuerzo con la embajadora de España en el país de Sudamérica, entre otras actividades.

El look rompedor de Victoria Federica

A pesar de su silencio ante los medios, Victoria Federica ha logrado captar todas las miradas con su rompedor look. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha escogido un atrevido vestido largo con estampado de leopardo en tonos marrones, confeccionado en un tejido ligero y fluido. El diseño presenta un escote bardot que deja los hombros al descubierto, mangas largas semitransparentes y una cadena dorada a la altura de la cadera que realza la figura de la influencer. La sobrina del Rey Felipe VI y Doña Letizia ha completado su estilismo con unas botas negras tipo cowboy de punta afilada y tacón, aportando un aire moderno y rebelde a su imagen.

Victoria Federica en la MBFWM. (Foto: Gtres)

El estilismo de Victoria Federica no ha sido una elección aleatoria. La diseñadora Ynés Suelves ha mostrado en esta edición de la MBFW Madrid una colección que fusiona la tradición ecuestre de la nobleza con un toque de rebeldía urbana, inspirada en la figura del duque de Alburquerque. En este contexto, el look de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha encajado perfectamente.