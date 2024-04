El vestido verde ‘clon’ de Letizia que se coló en la boda de Almeida

El esperado día de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por fin llegó. La pareja dio el “sí, quiero” en la parroquia San Francisco de Borja de la calle Serrano. Más de 500 invitados han sido testigos de esta boda ante la que se ha generado una gran expectación. Entre ellos se han encontrado a figuras de la realeza como el rey Juan Carlos I, acompañado por sus hijas, las infantas Cristina de Borbón y Elena, y sus nietos Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar y Juan Valentín Urdangarin, además de amigos de los novios como Cuca Gamarra, la tercera teniente de alcalde de Madrid, la modelo Carla Pereyra o el bodeguero y propietario de las bodegas Marqués de Murrieta, Vicente Cebrián-Sagarriga que acudió junto a su pareja, Cristina Caballero.

Las comparaciones son odiosas, pero en este caso Cristina se ha convertido en protagonista de este artículo porque ha llevado un vestido casi idéntico al de doña Letizia. La joven fue una de las invitadas mejor vestidas del evento, consciente del poder de la imagen y, por este motivo, se decantó por un modelo con el que es imposible pasar inadvertida, como las tendencias de moda a las que se apunta.

Cristina Caballero con el vestido ‘satina’ verde de Coosy. / Gtres

Ya entrados en materia, sabemos que su vestido, de la marca Coosy, está confeccionado en crepe verde y hace una silueta espléndida que resalta la figura de la joven. Se trata de un diseño de cuello alto, corte fruncido al pecho y manga larga. La fada es midi, y queda ajustada a la cintura, aunque de ella sale un discreto vuelto. Una opción perfecta para invitadas de esta temporada que sienta de maravilla con accesorios en color negro. El modelo tiene un precio de 160 euros. Cristina, además, luce radiante al subir a los taconazos. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que la novia de Sagarriga comparte preferencias con la Reina, quien tiene un modelo muy similar, y con quien ha protagonizado un involuntario duelo de estilo.

Referencias a doña Letizia en la boda de Almeida

En efecto, la novia de Sagarriga ha optado por un color que le sienta estupendamente, el verde musgo. Muy efectivo tanto a la hora de acudir a un evento formal, también para las grandes ocasiones, pues es discreto y sin estridencias. En principio, más apropiado para el día que para la noche. Pero nada más verlo nos hemos acordado de un diseño que ha lucido Letizia muy similar en los últimos años. La esposa de Felipe VI estrenó el vestido en febrero -en Salamanca- en uno de sus actos oficiales.

Letizia en Salamanca con el vestido verde más primaveral. / Gtres

El de la Reina era una pieza de la marca Dándara que en rebajas costaba 60 euros. Destacaba por las mangas abullonadas, el cuello redondo y una abertura en el escote que deja algo de piel a la vista. No le podía faltar la falda midi, el largo que más le gusta. Lo completó con salones de tacón chupete. Un look muy primaveral que no nos extrañaría que se volviera a poner.