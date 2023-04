En enero de este año, Pilar Rubio (45), no sabemos si en cumplimiento o no de un propósito de año nuevo, mostró a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, su nuevo tatuaje. La presentadora compartió una instantánea en su perfil posando en ropa interior para promocionar una de las firmas de lencería de la que es imagen, y dejando a la vista el dibujo: las siete estrellas que componen la bandera de la Comunidad de Madrid, junto con las iniciales MAD en su antebrazo derecho.

El tatuaje no pasó en absoluto desapercibido entre los usuarios del universo 2.0 y, ni tampoco entre personalidades reconocidas de la televisión, como el periodista Rubén Amón (53), que durante una intervención en el programa Espejo Público, en el que colabora habitualmente, confesó que «esta imagen me conmueve porque la bandera de la Comunidad de Madrid la diseñó mi padre». «Las estrellas son las siete estrellas de la Osa Mayor porque el símbolo de Madrid no es el oso sino la osa y, en nombre de la osa, las siete estrellas», añadió.

Sea como fuera, lo cierto es que apenas dos tres meses después de hacérselo, Pilar habría decidido recurrir al láser para eliminar el tatuaje. ¿El motivo? Que la letras estaban torcidas. «Pues nada, he venido a ver a mi dermatóloga porque sabéis que tengo el tattoo de las estrellas de la Comunidad de Madrid, pero abajo me puse unas letras torcidas. Y Paloma me lo está quitando, con paciencia y muy bien y cuidando la piel», ha explicado la mujer de Sergio Ramos (37) a través de una storie en la ya citada red social.

Según Pilar, su dermatóloga está aplicando un láser picosegundos para acabar con el tatuaje, y está llevando a cabo un procedimiento para a su vez, fortalecer la piel. Pues cabe recordar que, según los expertos, una vez finalizada una sesión de eliminación de un tatuaje mediante un tratamiento láser, la zona tratada puede inflamarse y enrojecer durante un periodo breve de tiempo. Además, es posible notar que la zona desprende calor o incluso sentir la presencia de una quemadura.

Desprenderse de un grabado en la piel es una práctica cada vez más recurrente entre nuestras celebridades. Sin ir más lejos, hace escasamente unos días, era Laura Escanes (27) quien recurría al láser para eliminar uno de sus tatuajes más especiales, al menos hasta el momento, pues tenía mucho que ver con su anterior pareja, Risto Mejide (48).

A lo largo de los siete años de relación entre la influencer y el presentador, ambos se hicieron varios tatuajes por su amor al otro. En concreto, Laura se hizo tres tatuajes que hacían referencia a su ex marido: su firma en el trasero -que ya estaría muy cerca de borrar-, la palabra mía en uno de sus brazos en referencia a un artículo que Risto escribió al comienzo de su relación, y las coordenadas de un lugar concreto de Menorca donde ambos veraneaban cada año.