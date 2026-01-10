La verdad tras la herencia económica que Ana Obregón quiere dejar a su nieta, Ana Sandra

Ana Obregón se convirtió en abuela en marzo de 2023. La presentadora siguió un proceso de gestación subrogada para traer al mundo a una preciosa niña que genéticamente es hija de Aless Lequio. Fueron muchos los que la criticaron y ella aseguró que lo tenía todo pensado y que a su nieta, Ana Sandra, no le iba a faltar de nada. Ahora, tres años después, ha dado algunas pistas de su plan. Según ha contado en ¡De Viernes!, ha dado tantas entrevistas y ha protagonizado algunos posados porque está reuniendo dinero para garantizar el futuro de la menor.

«Esta niña tiene que comer. Y yo no tengo a nadie y tengo que trabajar y para trabajar tengo que dejar a la niña. Quiero trabajar menos que lo que hice con mi hijo, que es lo único que me arrepiento en mi vida. Esto lo he hecho por dinero porque no estoy forrada para nada», ha empezado diciendo en el plató de Santiago Acosta y Beatriz Archidona. Después ha reconocido que, a lo largo de su carrera, ha ganado mucho, pero también ha tenido gastos que le han obligado a hacer grandes desembolsos.

El dinero de Ana Obregón

Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Ana Obregón es presentadora y actriz. Ha participado en proyectos que pasarán a la historia y cree que ha hecho bastantes sacrificios para poder estar al pie de cañón. En su momento, dejó de pasar tiempo con su hijo para no dejar pasar ninguna oportunidad importante y ahora no quiere hacer lo mismo con Anita, pero tampoco puede quedarse de brazos cruzados porque sabe que su nieta necesitará un buen patrimonio en un futuro.

«Llevo 44 trabajando sin parar, que es mucho. He tenido muchos gastos, muchísimos, por ejemplo cuando me perseguía ETA para secuestrarme y me gasté un dineral en seguridad y guardaespaldas. Me he gastado un dineral con la enfermedad de mi hijo, los 100 mil euros del libro de Alex los doné enteros a su fundación…», ha contado con total naturalidad. Esto no quiere decir que tenga necesidades, simplemente que está pensando a largo plazo y quiere estar bien cubierta.

Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Según dice, lo que gana con su nieta no lo utiliza, lo guarda. «Yo lo hago porque me apetece y estoy rechazando muchos trabajos. Tengo ayuda, claro. Todo va a una cuenta directa para la niña. Yo las cosas no las hago a lo loco, soy consciente de la edad que tengo, de que no voy a estar ahí para siempre y yo le quiero dejar a Anita un legado económico», explica en ¡De Viernes!.

2026, un año clave

A pesar de todo lo que ha explicado, después ha dicho que en 2026 cambiarán mucho las cosas porque no quiere seguir mostrando la cara de Anita. Ha llegado el momento de protegerla y de mirar por su privacidad, aunque recuerda que otros famosos no hacen lo mismo y nadie les ataca por ello.

«Siempre he dicho, en el año 2026, se acababan las fotos, no hay más. Y las redes sociales, la compartiré de espaldas… Pero lo que no quiero es que se vea su cara. Las críticas me las traen al pairo, me la suda. Si te miras las redes sociales de todo el mundo, también hay sobreexposición de todos sus hijos. Yo respeto a quien lo haga y quien no lo haga. Mira Georgina y Cristiano Ronaldo, yo jamás sacaría a mi hija en un documental», argumenta.