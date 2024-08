Ven la luz las "terribles peleas" entre el príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton

Hace un mes que no tenemos imágenes nuevas de la princesa Kate Middleton. La Casa Real británica no ha emitido ningún comunicado oficial, pero fuentes cercanas al Palacio de Kensington aseguran que la situación está controlada y que la futura Reina de Inglaterra se encuentra bien. Continúa su tratamiento, de hecho el final cada vez está más cerca, pero todavía debe ser prudente y completar su periodo de descanso. Ahora el problema son las declaraciones que ha hecho el biógrafo Tom Quinn.

El escritor ha hablado con varios trabajadores que han compartido tiempo y espacio con los príncipes de Gales y todos coinciden en lo mismo: su matrimonio está lejos de ser una relación idílica. Desde que Kate Middleron anunció su enfermedad se ha hablado mucho del importante papel que ha jugado Guillermo, pero ahora hay otra versión encima de la mesa. Tom Quinn aseguran que tienen «terribles peleas».

Kate Middleton, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Sus palabras no han tardado en dar la vuelta Europa, pues hasta la fecha parecía que Kate y Guillermo disfrutaban de una relación de cuento. Sin embargo, el biógrafo defiende que su historia «no es tan perfecta como parece». Eso no quiere decir que se hayan separado ni que vayan a hacerlo, simplemente que, como todos los matrimonios, tienen sus más y sus menos.

Un trabajador señala a los príncipes de Gales

Tom Quinn ha dado una entrevista en un conocido diario británico y defiende su información porque procede de una persona que ha trabajado en el Palacio de Kensington. Siguiendo este testimonio, Kate Middleton y Guillermo de Gales tendrían una forma «muy particular» de resolver sus diferencias: tirándose cojines.

«Mientras algunas parejas discuten y se arrojan jarrones pesados, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se arrojan cojines. Siempre se mantienen bajo control. No se intensifica. La pelea no se hace cada vez más grande», declara Quinn en The Mirror.

Kate Middleton, en un evento. (Foto: Gtres)

El experto insiste en que las tensiones se han intensificado en las últimas semanas, pues los futuros reyes de Reino Unido están sometidos a mucha presión. Según su teoría, no quieren que todo esto vea la luz para no tener que justificarse en un futuro. Exactamente ha dicho que está siguiendo la fórmula «nunca te quejes, nunca des explicaciones».

La prensa británica ha comparado la relación de Kate y Guillermo con la de Meghan y Harry. Insiste en que estos últimos han tenido que lugar contra rumores de crisis muchas veces, por eso están acostumbrados. La diferencia es que la verdad sobre Middleton y su marido todavía no ha visto la luz, por eso las declaraciones de Quinn están llamando tanto la atención.

La decisión que han tomado Kate Middleron y el príncipe Guillermo

A pesar del testimonio del trabajador de Kensington, hay que recalcar que Kate y Guillermo siguen unidos. Tanto es así que el diario citado anteriormente asegura que han reducido el horario de su personal de servicio para pasar más tiempo con sus hijos y aprovechar el verano al máximo.

Kate Middleton, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Han decidido cancelar todos sus compromisos públicos y pasar la temporada estival en Adelaide Cottage, donde disfrutan de la privacidad que llevan buscando desde que Middleton hizo pública su enfermedad. La princesa ha pensado que lo mejor para ella es no viajar a los Juegos Olímpicos de Paris.

Apoya a los deportistas de Reino Unido, pero desde la distancia. Su estado de salud no ha empeorado, al contrario, la situación es favorable. Sin embargo, va a hacer caso a los consejos médicos y no va a adelantarse. Primero completará su tratamiento y después retomará su agenda.