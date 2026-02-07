Ve la luz una carta muy personal escrita por Iñaki Urdangarin: "Me casé por amor"

El próximo 12 de febrero es una fecha marcada en rojo en el calendario de mucha gente porque es el día que ha elegido Iñaki Urdangarin para publicar su libro de memorias, una obra titulada Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes. Poco a poco van viendo la luz más datos de este proyecto y ahora tenemos encima de la mesa una sentida carta que el ex duque de Palma ha escrito a modo de prólogo. En este texto reflexiona sobre los aspectos más personales de su vida y explica el motivo por el que ha roto su silencio.

Lo primero que ha dejado claro Urdangarin es que contrajo matrimonio con la infanta Cristina por amor, no por interés. Entre él y la hermana del Rey de España no había oscuro, al contrario. Han tenido cuatro hijos juntos y guarda un recuerdo fantástico de ella. De hecho, en un momento determinado reconoce que no ha gestionado bien los tiempos. Hace referencia a la aparición en su vida de Ainhoa Armentia y admite que jugó mal sus cartas, pero le da el sitio que se merece a doña Cristina.

La infanta Cristina vestida de negro. (Foto: Gtres)

«Me casé por amor, tuve cuatro hijos maravillosos, formé parte de la Familia Real, viví entre palacios, recepciones y despachos, en un mundo muy alejado de las canchas de entrenamiento o del amado pueblo de mi infancia», empieza diciendo en la mencionada carta.

Como decimos, Urdangarin ha encontrado espacio para reconocer sus errores y no le ha temblado el pulso a la hora de escribir: «Me equivoqué y esas decisiones me llevaron a perderlo todo». Recordemos que su relación con Ainhoa Armentia no ha sido el único escándalo que ha protagonizado. Lo más complicado fue cuando tuvo que entrar en la cárcel debido a su implicación con el caso Nóos.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Sobre el momento en el que fue expulsado de la Familia Real, comenta: «No hay forma suave de decirlo. Fue así. Y, aunque duele, es parte de lo que soy. Tuve que mirarme sin excusas. Sin títulos, sin protecciones. Tuve que desnudarme ante mí mismo».

El objetivo de Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin recalca en diferentes momentos que no está buscando vengarse de nadie ni ajustar cuentas con su pasado. Lo único que quiere es que se conozca su historia e intentar ayudar a alguien con su testimonio.

«Es una búsqueda de sentido. He decidido escribirlo porque creo que los aprendizajes —especialmente los que vienen del dolor», explica. Y añade: «Para que todo lo sufrido tenga un retorno positivo. Para que ellos encuentren, en estas páginas, un gesto de gratitud, por su fortaleza silenciosa, por su amor incondicional».

Iñaki Urdangarin en Ginebra. (Foto: Gtres)

El ex marido de la infanta Cristina quiere analizar las causas que le llevaron a su caída en picado, pero también ha dejado por escrito todo lo que tuvo que hacer para reconstruirse después de cometer tantos errores. De esta forma, sabe «lo que significa de verdad la palabra ‘reinventarse’. De lo que cuesta pedir perdón y de lo que vale perdonarse a uno mismo. De lo que significa renunciar a la imagen pública para recuperar a la persona que fui y que ahora vuelvo a ser».

Habrá que esperar unos días para ver cómo continúa esta historia, pero de momento la revista ¡Hola! ya ha adelantado un documento, el que hemos desarrollado con anterioridad, que nos ayuda a comprender el tono de estas memorias.