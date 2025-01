En los últimos años, Jorge Javier Vázquez ha vivido una vorágine de cambios profesionales. Antes del fin de Sálvame se apartó de la televisión y, meses después quiso reinventarse presentando Cuentos chinos, sin embargo, el formato llegó a su fin tres semanas después del estreno. Ahora, se encuentra en otro momento vital, también formando parte del medio y siendo el hilo conductor de El diario de Jorge, en Telecinco.

Con motivo del parón navideño, el comunicador tomó la decisión de disfrutar de unas vacaciones en México y Guatemala. Unos días de descanso que se han alargado más de lo previsto, tal y como confiesa Jorge en su propio blog semanal.

«Voy a ser sincero. Me está costando la vida escribir este primer blog del año. No encuentro el momento y eso que tengo libres todas las horas del día. Me explico. P. y yo teníamos que volver a España el 29 de diciembre, pero el caso es que cuando llegamos al aeropuerto de Guatemala nos miramos y dijimos: ‘¿Para qué?’. Y, entonces, decidimos continuar con nuestras vacaciones», ha revelado el presentador sobre esta decisión.

«‘Los perros están bien atendidos, así que, vayámonos a la playa’», le dije», ha explicado Vázquez. «Y aquí estoy, escribiendo desde el Pacífico mexicano, un dos de enero a las 10:30 horas. Instalado en una pereza exenta de complejo de culpa, disfrutando de una holgazanería nivel máximo», ha añadido en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez ha contado que, antes de abandonar Guatemala pudieron disfrutar de Antigua, una ciudad colonial. «Me recordó a Cartagena de Indias, pero sin bulla. Silenciosa. La caribeña Cartagena apabulla y Antigua te empuja al recogimiento. Los que no, que no vayan. El mundo es más bonito después de haberlas conocido», ha asegurado.

El presentador ha aprovechado la ocasión para contar algunas píldoras de su viaje y ha asegurado que después de una semana al otro lado del charco no había entrenado. «Estoy perezoso y disfruto de ello. Y, atención porque empiezan a gustarme los cuerpos con algunos kilos de más y las caras con barba», ha dicho.

Además, Jorge Javier ha aprovechado para confesar que cuando envejezca quiere estar en un lugar en el que haya playa. «Me encanta vivir en chanclas, pasear por avenidas repletas de gente que van o vienen de la playa (…) Vivir entre cemento y ladrillo se soporta peor cuando vas cumpliendo años. Despertarte frente al mar te conecta con el adolescente que creía en los amores de verano. Y si ese sitio tiene karaoke, miel sobre hojuelas. A partir de los 50 es más fácil encontrar el amor en un karaoke que en una aplicación», ha explicado.

Ahora, se esta preparando para retomar