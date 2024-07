Las vacaciones familiares y millonarias de Elon Musk en Portugal con un objetivo muy claro

Una familia unida, pero no una familia cualquiera. A principios de julio aterrizaron en el aeropuerto militar de Figo Maduro de Lisboa dos jet privados que causaron mucho revuelo en la capital de Portugal. En uno, nada más y nada menos que Elon Musk, el multimillonario dueño de la marca de coches Tesla o de la red social X, que llegaba acompañado por uno de sus hijos. En el otro avión, su madre, Maye Musk y su hermana Tosca, junto a algunos de sus sobrinos.

El dispositivo de seguridad sorprendió, llegando al punto de que hubo quien pensó que en realidad había aterrizado el Presidente de los Estados Unidos. No era cierto, pero casi. Elon no es un millonario más. Está considerado el hombre más rico del mundo en este momento y sonadas son sus excentricidades. Pero ¿A qué fue a Portugal? LOOK le cuenta todos los detalles.

Elon Musk, en un evento. (Foto: Gtres)

Los primeros en sorprenderse fueron los portugueses. Aunque el país vive un gran boom turístico, a los lusos aun les pilla por sorpresa cuando alguien de calado internacional aterriza en su país. Pasó lo mismo con Madonna o más recientemente con Eugenia de York. La llegada de Musk ha revolucionado al país y de pronto la curiosidad dio paso a especulaciones y teorías sobre sus intenciones. LOOK sabe, sin embargo, que este viaje obedeció principalmente a dos motivos: uno estrictamente familiar y otro, a buscar oportunidades de negocio.

Aunque el empresario solo se hizo acompañar por uno de sus hijos (tiene 12), la presencia de su madre y su hermana no fueron baladi. De sobra es conocida la devoción de Musk por su progenitora, la mega top de los 60, Maye Munsk. Pasar tiempo con ella es algo que hace con gusto y es habitual que acompañe a su hijo por todo el mundo. Sin embargo, en este caso la protagonista fue su hermana. Tosca cumplió cincuenta años el pasado 20 de julio y ese fue uno de los motivos de peso para viajar hasta Lisboa. La familia se mostró recorriendo las calles de la capital lusa : «Portugal, eres mi país favorito», escribió la hermana del millonario. También su madre, mientras recorría la concurrida y carísima Avenida da Liberdade, expresó su amor por el país: «Primera vez en Portugal. Me está encantando. Además hay muchos ubers de la marca Tesla», apostilló. Aparte de la capital, la familia recorrió otros parajes como Sintra, el Algarve y Comporta, donde celebraron la fiesta de cumpleaños de Tosca, en el restaurante Jncquoi Beach Club.

Portugal: un país de oportunidades inmobiliarias

Sin embargo, no todo fue ocio durante el viaje. En Portugal se siguen encontrando auténticos chollos inmobiliarios y ese es otro de los motivos que han llevado al hombre que quiere fletar cohetes a la luna a visitar al país hermano. Según el periódico Sol, Musk está buscando invertir en Portugal y hasta ha dejado un representante legal allí con la misión de buscarle propiedades, algunas para él y otras por pura inversión. Según ha podido saber este digital, Musk se ha encaprichado de unos terrenos cercanos a Comporta donde pretende construir las «casas de verano del futuro»: inteligentes y respetuosas con la naturaleza a la vez. Sea lo que fuere, lo cierto es que el paso de Elon Musk no ha dejado a nadie indiferente y en Portugal ya esperan su regreso y sus millones como agua de mayo.