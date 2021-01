Nochevieja es a Cristina Pedroche lo que un desnudo en redes a Úrsula Corberó. La actriz se ha hecho una especialista en burlar la censura de Instagram con sus numerosos desnudos, con los que no deja indiferente a nadie y además suele convertirse en viral en cuestión de minutos. Y lo ha vuelto a hacer. La inolvidable Ruth de ‘Física o Química’ ha compartido con sus casi 21 millones de seguidores, dos fotos en topless sentada en la cama vistiendo únicamente unas botas, un choker y unas braguitas de encaje que asoman tímidamente en la primera imagen. Como experta en evitar la censura de Instagram, que no permite la difusión de pezones femeninos, Corberó ha tenido que tapar uno de sus pechos y lo ha hecho aplicando uno de los filtros que ha colocado un destello en su ‘indiscreto’ pezón.

Y ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras, así que la catalana tan solo ha acompañado sus dos instantáneas con un emoticono de un corazón negro. En menos de un día, este nuevo post ha generado más de 3,5 millones de likes, una nueva proeza de la mítica Tokyo en ‘La Casa de Papel’, que ha conquistado no solo a los fans de la serie, que además está a la espera de estrenar su quinta temporada, sino también a los internautas que aplaudieron la fotografía con mensajes que hacían referencia a su personaje: «Mucha velocidad la de ese Maserati» -frase con la que se refieren a Tokio, Denver (Jaime Lorente) y Río (Miguel Herrán)-.

Entre los numerosos fans de la actriz, también hay rostros conocidos. Además de los ‘me gusta’ en la imagen, los mensajes no se han hecho esperar, destacando el de su compañero de profesión Álex González, que no ha tenido miramientos a la hora de escribir «Diosa», para definir este último desnudo de la actriz. Un comentario que se une al del propio novio de Úrsula, el actor argentino Chino Darín, que ha sido claro y conciso, dejando un divertido emoji en el que le explota la cabeza. Pero ahí no quedan las celebs que han reaccionado al topless, entre los numerosos rostros conocidos que han aplaudido estas dos últimas fotografías en blanco y negro de la artista están Inma Cuesta, Greta Fernández y la mismísima Chiara Ferragni.

No ejerce de influencer porque lo suyo es la interpretación, pero está claro que Úrsula Corberó bien podría dar clases de ‘postureo’ desvelando sus técnicas para posar sin ropa, no sufrir la polémica censura de Instagram y además, hacerlo de una manera elegante. Ella insinúa y no termina de mostrar. Y aunque ahora parece que ha afinado más a la hora de tapar los ‘incómodos’ pezones para la red social, ‘la Corberó’ sabe bien dónde pone un brazo, una mano, una rodilla o colocarse de una manera estratégica para que no se vea más de lo que no quieren los ‘censores’ 3.0, aunque eso sí, a falta de pecho, bien está la retaguardia.

La parte del cuerpo donde la espalda pierde su casto nombre no es vulnerable de censura, así que cuando no puede presumir de delantera, Úrsula muestra como nadie sus perfectas posaderas con diminutas braguitas tanga que confirman las razones por las que es una de las actrices más sexies del panorama internacional.

Es fotogénica a rabiar y tiene un cuerpazo. Por algo es una de las tres españolas con más seguidores en Instagram. Y es que Úrsula Corberó cuida hasta el más mínimo detalle, de tal manera que cualquiera de las imágenes que publica, y especialmente las de desnudos, podrían llevar la calificación de artística. La luz, el color, la posición, su mirada, todo está medido para que cada una de las fotos publicadas sea un éxito, desprendiendo sensualidad a raudales. Ella es la experta, y lo sabe.