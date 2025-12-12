Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista en televisión. Lo ha hecho en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat, donde durante 55 minutos, el que fuera yerno de Juan Carlos I ha sacado su lado más humano y personal a relucir. Y es que ha desgranado cada uno de los capítulos más importantes y emblemáticos de la historia de su vida.

Su paso por prisión y su ruptura con la infanta Cristina

Hablando como nunca antes lo había hecho, el ex duque de Palma comenzó su conversación con Jordi Basté (presentador del espacio televisivo mencionado) tratando su paso por la cárcel. Fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y varios delitos contra Hacienda por el caso Nóos. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel femenina de Brieva, donde vivió «una etapa muy dura». «Lloré mucho, los primeros meses, No te lo crees, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie», comenzaba a decir.

Urdangarin se confiesa sobre su paso por la prisión en una entrevista en @rtve. «Hay una pérdida muy grande: uno de los amores de mi vida, que es Cristina». 🔸Puedes ver la entrevista completa a Iñaki Urdangarin en el programa #PlaSeqüència de #La2Cat en @rtveplay.… pic.twitter.com/K4meWxZZJV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 12, 2025

Iñaki aseguraba que había logrado sacar un lado positivo, y se quedaba con que había ganado «más equilibrio» en su vida y que se había quitado cosas del pasado de encima, así como también «había tenido la oportunidad de estudiar, de conocerse muy bien y de prepararse para una nueva etapa». A pesar de todo, también reconocía que había perdido mucho tiempo de angustia y a uno de los amores de su vida, la infanta Cristina. «Fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal, tuvo consecuencias y me da pena porque es una mujer a la que quiero mucho», confesaba.

Sus cuatro hijos, sus máximos apoyos

En 2022 obtuvo la libertad condicional y empezó a trabajar en un bufete de abogados en Vitoria y, tras pasar la peor experiencia de su vida, Iñaki tenía claro que su madre, Claire Liebaert, y sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, se habían convertido en un gran ejemplo para él. «Ni mi madre, ni mis hijos han dudado nunca de mí; saben todo lo que me ha pasado y que no tenía voluntad de delinquir», expresaba. Además, centrándose en su descendencia, Urdangarin no ha tenido reparo en hablar con orgullo de cada uno de ellos. «Solo puedo estar agradecido. Han sido un ejemplo de resiliencia y de entender cuál era el rol que les tocaba asumir en el momento en que su padre desaparece y el proyecto familiar debe continuar adelante», manifestaba.

Iñaki Urdangarin en el programa ‘Pla Seqüència’. (Foto: RTVE)

De todos, sin duda Pablo Urdangarin es el más mediático y es por ello por lo que no ha tenido problema en participar en el espacio mediante una videollamada en la que se ha deshecho en halagos hacia su padre. «Tiene una calma y una manera de hacer las cosas que es encomiable […] Es mejor padre que jugador», sentenciaba, señalando que aun así, es todo un referente para él en el terreno de juego. En ese momento, el ex duque de Palma se sinceraba y señalaba que, tras su experiencia en prisión, había conseguido ser un padre más comprensivo, ya que consideraba que antes era mucho más «exigente, controlador y rígido». «Mis hijos me tienen confianza y eso es importante», sentenciaba.

Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

Su próximo proyecto: la publicación de sus memorias

Antes de terminar su esperada entrevista, Iñaki ha asegurado que está completamente volcado en el presente y que está experimentando un momento clave de su vida. «Estoy en una fase muy creativa, emocionante, cogiendo un nuevo ritmo, al lado de mis hijos. Quiero ayudar a otra gente a desarrollarse», explicaba, haciendo referencia a su empresa Bevolutive, un negocio basado en servicios de coaching.

Pero no solo eso, y es que también está completamente sumergido en un nuevo proyecto que verá la luz en febrero de 2026. Se trata de sus memorias, las cuales llegarán a las librerías bajo el título Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes. En ellas, «repasará su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática, los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión», tal y como han adelantado desde el sello de la Editorial Penguim Random House. «Necesito mirar de frente todo lo que he vivido y compartirlo con honestidad», concluía Iñaki.