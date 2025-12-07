Pablo Urdangarin celebra su cumpleaños en Pontevedra disfrutando de su gran pasión

Pablo Urdangarin continúa cosechando éxitos. El joven está de doble celebración y es que ayer ha cumplido 25 años y también ha logrado una nueva victoria con su equipo de balonmano, el Fraikin BM Granollers. Lo ha hecho frente al equipo de Cangas del Morrazo, una localidad situada en la provincia gallega de Pontevedra. Como parte del equipo titular, el joven ha anotado 7 goles y se ha posicionado como una parte fundamental del equipo, apoyado por todos sus compañeros favoreciendo y dinamizando el juego grupal.

Al concluir el encuentro, Pablo se ha dado su particular «baño de masas» y se ha hecho fotos con fans de todas las edades que querían posar junto al deportista. En ningún momento ha perdido la sonrisa y se ha comportado de forma muy amable y con mucha cercanía con todos ellos. Durante el partido, se ha mostrado muy concentrado, apoyando a sus compañeros, celebrando los tantos, pidiendo el balón y sin parar de correr para contribuir con el equipo desde su posición de extremo derecho. Unos movimientos y gestos que dejan patente su compromiso con el equipo —con el que ha firmado hasta 2026— y su compañerismo con el resto de jugadores que completan la plantilla.

Pablo Urdangarin jugando a balonmano. (Foto: Gtres)

Unas cualidades sobre el terreno de juego que le han llevado a alcanzar uno de sus sueños a nivel deportivo: ser seleccionado para jugar con la absoluta de balonmano. Con esta meta alcanzada, que se materializó el pasado mes de octubre cuando debutó con la selección española, Pablo no ha hecho otra cosa más que seguir la estela de su padre, Iñaki Urdangarin, que también despuntó como jugador de esta disciplina.

La trayectoria de Pablo Urdangarin

Desde bien pequeño, Pablo Urdangarin ha heredado la pasión por el balonmano de su padre, Iñaki. Sus primeras experiencias las vivió en las filas del FC Barcelona, equipo en el que su padre hizo carrera. Con el tiempo, se mudó a Suiza y a Alemania a estudiar, temporadas en las que no dejó el deporte de lado. En Hannover, Alemania, formó parte de la plantilla del TSV Hannover-Burgdorf y, tras su etapa fuera de España, regresó al Barcelona B. Una vez finalizó su período en el equipo de la ciudad condal, ha consolidado su figura como deportista en el Fraikin BM Granollers, una formación perteneciente al municipio catalán de interior que le da nombre, Granollers.

Durante todas estas experiencias, Pablo Urdangarin ha ido labrándose su propia carrera en esta disciplina y a día de hoy atesora un abultado palmarés que le respalda como profesional. En 2022 saboreó el éxito ganando cuatro títulos: la Liga ASOBAL, la Copa ASOBAL, la Copa del Rey de balonmano y la Liga de Campeones de la EHF —European Handball Federation—. Todos ellos vistiendo la camiseta blaugrana.

El año 2024 tampoco se quedó atrás con varios reconocimientos. A nivel colectivo consiguieron ser campeones del Mundial Universitario de Balonmano. A título personal, el esfuerzo de Urdangarin se vio reflejado en los trofeos de MVP —Most Valuable Player o, lo que es lo mismo, mejor jugador— y máximo anotador del torneo mencionado.