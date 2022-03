Iñaki Urdangarin reaparece mientras la madre de Ainhoa Armentia rompe su silencio

Tras obtener la libertad provisional, Iñaki Urdangarin ha reaparecido públicamente y lo ha hecho junto a su hijo en el Palau Blaugrana. El todavía marido de la infanta Cristina ha asistido a la celebración del 50º aniversario del primer partido de balonmano celebrado en el polideportivo mencionado. Iñaki se ha mostrado muy feliz en todo momento al reencontrarse con leyendas del balonmano azulgrana como Enric Masip o Demetrio Lozano, entre otros. Una vez finalizado el partido que ha culminado con la victoria del FC Barcelona de balonmano, el equipo del que es titular Pablo Urdangarin, padre e hijo se han envuelto en un emotivo abrazo.

Mientras, Antonia, la madre de Ainhoa Armentia ha hablado en exclusiva para Viva la vida, ofreciendo unos testimonios inéditos acerca de la relación de su hija e Iñaki Urdangarin. Desbordada, ha hablado con la intención de dejar claras y zanjar algunas cuestiones que ha considerado oportunas. La principal cuestión que Antonia ha querido esclarecer ha sido que fue su hija quien le dio la noticia del romance: “Me enteré el mismo día de todo y fue mi hija la que me lo contó, me enteré antes de las fotos”. Además, ha querido dejar claro que su vida nada tiene que ver con la televisión ni con la realeza, pues ellos son “personas normales”, como ha confesado al colaborador durante la conversación telefónica. “Porque él sea público, nosotros no tenemos nada que ver en esto”, ha sentenciado.

En referencia a los hijos de la infanta Cristina, la madre del jugador de balonmano ha aclarado que su hija no los conoce, al igual que Urdangarin no ha visto a los de ella. “Mis niños están muy protegidos. Por tanto no tienen nada que ver en esta relación, no son como los hijos de la infanta que son públicos. Ellos no son públicos”, ha reiterado. Diez minutos de conversación en los que la madre del jugador de balonmano ha querido defender a su familia. Antonia no cierra las puertas a volver a intervenir, pues si en algún momento ve oportuno hablar, no lo va a dudar. “¿Por qué no vamos a hablar? Pero siempre con la verdad”, ha dicho siendo sincera.

Desde que Lecturas anunciara en exclusiva este romance, nadie del entorno de la novia se había pronunciado. Quien sí lo hacía frente a los medios de comunicación era la madre del exmarido de la infanta Cristina. Tras el comunicado que Iñaki y Cristina publicaban, anunciando que “interrumpían” su relación matrimonial, Claire Liebaert respondió con mucha educación a los reporteros que esperaban en la puerta de su domicilio: “Estamos bien, hemos hablado. Ya está todo dicho. Ya podemos ser una familia normal”. Cuando el preguntaron si había tenido ocasión de hablar con la Infanta, está afirmó, además de confirmar que la relación con su nuera iba a seguir siendo la misma. Por último, Claire dijo no conocer a la nueva pareja de su hijo, Ainhoa Armentia.

