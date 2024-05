El último y romántico plan de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están a punto de cumplir dos meses como marido y mujer. Fue el pasado 6 de abril cuando pasaron por el altar en una ceremonia donde asistieron más de 400 invitados. Desde entonces, cada uno de sus movimientos han reflejado el dulce momento por el que atraviesa la relación de los recién casados. Sin ir más lejos, el plan que han compartido el pasado fin de semana, concretamente el sábado 25 de mayo, vuelve a mostrar su buena sintonía.

En calidad de invitados, el alcalde de Madrid y su esposa acudieron a la boda de Inés Díaz del Río Danglade, íntima amiga de Teresa Urquijo. Como no podía ser de otra manera, el enlace generó una gran alegría en la pareja, quienes hicieron su entrada en la Ermita de Gerena (Sevilla) con una sonrisa en el rostro que reflejaba la ilusión con la enfrentaban la especial jornada. No obstante, no lo hicieron de manera conjunta. Tal y como ha podido conocer LOOK, primero llegó la nieta de Teresa de Borbón- Dos Sicilias y, más tarde, lo hizo el alcalde con otro grupo de amigos.

Teresa Urquijo con un grupo de amigas en la boda de Ines Diaz del Rio en Sevilla. (Foto: Gtres)

Durante la ceremonia, no se sentaron juntos, algo que, junto al dato anterior, da que pensar que Urquijo podría haber desempeñado un papel importante durante la ceremonia. Con motivo del alto grado de amistad que mantiene con la novia, tal vez pudo ser testigo. No obstante, es un detalle que, por ahora, se desconoce. Lo que sí que hicieron es posar visiblemente felices frente a las cámaras y salir del enclave mencionado el uno al lado del otro.

José Luis Martínez-Almeida en la boda de Ines Diaz del Rio en Sevilla. (Foto: Gtres)

En cuanto al estilismo, Teresa optó por un dos piezas de la firma Byan, una marca made in Spain que cuenta con dos colecciones al año en unidades limitadas. El conjunto escogido por la mujer del alcalde de la capital estaba formado por una falda midi con un estampado único en color verde y detalles beige y morados, a juego con un top del mismo tejido, elegante y sofisticado, atado al cuello. Tal y como se puede ver en la página web, el total del outfit cuesta 240 euros. Por su parte, Martínez-Alemida lució un traje en tono azulado, uno de sus colores fetiches, acompañado por una corbata de lunares de la misma gama.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en la boda de Inés Díaz del Río en Sevilla. (Foto: Gtres)

Hasta ahora, habíamos visto a Teresa Urquijo acompañar en diferentes actos, tanto personales como familiares, a su marido, pero lo cierto es que en menor cantidad, había sido a la inversa. No obstante, su asistencia a la boda celebrada al pasado sábado deja entrever que Almeida se ha adaptado como uno más al entorno de su esposa.

Sin duda, con la reciente celebración de su boda, es probable que durante la ceremonia en el enclave sevillano, Almeida y Urquijo no pudieran evitar acordarse del día que sellaron su amor en el altar. No obstante, el enlace al que acudieron tuvo muchos detalles que no pasaron desapercibidos para ninguno de los invitados. La novia entró en la Ermita en coche de caballo junto a su padre y salió de la mano de su recién estrenado marido mientras les hacían un paseíllo con palos de golf, una de las grandes aficiones del novio.