Nunca el nombre de un show fue tan acertado. «El Último baile», en la catedral del flamenco en España, o lo que es lo mismo, en el Corral de la Morería se despedía para celebrar el día internacional de la danza este 29 de abril, también día de San Pedro Mártir. El «Último baile» es un espectáculo que conmemora la retirada de los escenarios de Ángel Rojas, una de las estrellas del flamenco de las últimas décadas. Un espectáculo al que no acudió Pedro Sánchez, a pesar de que había confirmado su presencia. Canceló el mismo lunes, tras anunciar su no dimisión. Le esperaba otra cita: una entrevista en RTVE para dar las explicaciones que muchos querían oír.

«Es verdad que nos había confirmado que iba a venir hoy. Era la primera visita que nos hacía, y quizás lo eligió por ser un día tan señalado, el día de la danza», cuenta Juanma del Rey, director de El Corral de la Morería, a LOOK. «Pero al final, no vino».

Elma Saiz y Blanca del Rey (cortesía)

A Ángel Rojas le acompañaban anoche sobre el escenario artistas cómo Antonio Canales, su maestro, que dio unas pinceladas de su arte en zapatillas deportivas. Pero, el protagonismo mediático de la velada estaba entre los espectadores del «último baile», no en las tablas. «El presidente Sánchez tenía confirmada su asistencia desde la semana pasada, -explican desde el equipo de prensa del establecimiento-, pero finalmente no acudió; nos avisó este lunes». Si lo hizo la ministra de Inclusión, Elma Saiz. «Es mi primera visita, sí. A mí me gusta el flamenco», reconocía amablemente a LOOK. De la ausencia de Sánchez no quiso opinar porque «ella no gestiona su agenda». De la no dimisión tampoco, aunque añadió que «respeta las decisiones de los demás y que ya nada va a ser igual».

El Corral de la Morería (Foto: Gtres)

Disfrutando también entre el público estuvo María Estéve, hija de Marisol -Pepa Flores- y Antonio Gades acompañada por la viuda de su padre con quien está a punto de empezar gira por China. Toni Acosta, muy bien acompañada, no faltó tampoco a la velada flamenca. Y Marta Rivera de la Cruz, en primera fila, no perdió detalle.

©Paco Manzano (cortesía)

Ángel Rojas dijo adiós a los escenarios con este emotivo espectáculo. «Mi despedida tenía que ser en Corral de la Morería, es la catedral del flamenco», dice el artista de Móstoles. Es el tablao flamenco más importante del mundo.

El Corral de la Morería

Blanca del Rey, la propietaria de Corral de la Morería y leyenda viva del flamenco, también se animó a bailar unos segundos porque «esta es una gran noche para sentir», dijo emocionada.

Fachada (Foto: Gtres)

Inaugurado por su marido, Manuel del Rey en 1956, este tablao a lo largo de su historia ha tenido la mejor programación flamenca con los mejores artistas. Un lujo cultural difícil de imitar. Por allí han pasado reyes, reinas, artistas, escritores… «Desde John Lenon, que pasó toda una noche en vela tocando la guitarra con mis padres Manuel y Blanca en el sótano del local, hasta el Sha de Persia que conoció aquí a una joven estudiante de arquitectura que se acabaría convirtiendo en su esposa», anécdotas y secretos que revela Juanma del Rey en conversación con LOOK.

©Paco Manzano (cortesía)

La actual propietaria, Blanca, ha sido reconocida, entre otros muchos premios, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016 por su trayectoria como bailaora y coreógrafa. Hoy, junto a sus hijos Armando y Juan Manuel lleva la riendas de este templo artístico mundialmente reconocido. Un templo que no deja de tener reconocimientos. El último, la estrella Michelin.

Blanca del Rey (Foto : Gtres)

Federico y Genoveva

Tal es la fama del Corral de la Morería que cuando el hoy rey de Dinamarca, Federico X, visitó España recientemente, siendo príncipe todavía, acudió en compañía de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva Casanova a conocer el lugar. Unas fotografías tomadas por sorpresa a la salida del local pasada la medianoche el pasado otoño, que fueron portada de revista y dieron la vuelta al mundo, quizás precipitaron el acceso a la corona del apuesto príncipe casado con Mary Donalson, hoy reina de los daneses. Nada trascendió de esa noche y de esa cena, tal vez romántica, en el tablao más famoso del mundo. Aunque Pedro Sánchez todavía no haya ido disfrutar del último baile.