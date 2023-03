Rappel revela su último parte de salud con guiño a Isabel Pantoja incluido

Los últimos días no han sido en absoluto fáciles para Rappel. Hace tan solo unas horas se daba a conocer que el vidente había sido ingresado en el Hospital Universitario HM Torrelodones de la capital a consecuencia de una neumonía. Un durísimo varapalo que caía como un jarro de agua fría tanto para el afectado como para sus seres queridos, los cuales le han estado arropando hasta que su estado de salud ha evolucionado favorablemente.

Teniendo en cuenta el gran vínculo que mantiene con una gran parte del elenco de colaboradores de Sálvame, ha sido durante esta misma tarde cuando el empresario ha irrumpido desde el centro médico en cuestión para hablar con todos ellos sobre cómo se encuentra a raíz de su incipiente neumonía. Un momento en el que ha tenido oportunidad de hablar en pleno directo desde la cama en la que permanece en el hospital mencionado, mostrándose visiblemente emocionado por todo el cariño que ha recibido en estas últimas horas: «Estoy acompañado, han venido mis hijos y José María y me están llamando de toda España muchos amigos», comenzaba explicando, dejando entrever que hay personas con las que, pese a haber perdido el contacto con el paso del tiempo, no han tenido reparo en preocuparse por él.

Esta intervención tenía lugar tan solo unas horas después de que el propio Rappel hablara para La Razón, desvelando los detalles sobre su estado de salud: «Ahora estoy con oxígeno. Llevo todo el día con analíticas para ver qué es lo que tengo. Lo que me han dicho es que parece ser que tengo una neumonía que afecta al pulmón izquierdo a la parte baja, pero no es de una gravedad extrema. Vamos a ver cómo voy reaccionando, porque por ahora se me han pasado los temblores», desvelaba. Un diagnóstico que ha resultado ser cierto, razón por la que el modista espera que, como muy tarde mañana, los profesionales pertinentes le den el alta y pueda seguir recuperándose en su domicilio con la medicación indicada.

Rappel y su vínculo con Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa

Si hay un asunto que ha llamado especialmente la atención en los últimos días es, sin duda, la invitación recibida por Isabel Pantoja para acudir al Baile de la Rosa de Mónaco, al cual ha puesto rumbo durante esta misma mañana. Una gran noticia que también le ha llegado a Rappel, que se ha mostrado muy feliz por la tonadillera: «Le va a ir muy bien porque la persona que ha invitado a Isabel es amiga mío, y me ha dicho que se va a encontrar como si estuviera en casa y que va a saludar a los miembros de la Familia Real», confesaba en el plató del programa de las tardes de Telecinco, asegurando además que este empresario es íntimo amigo de Estefanía de Mónaco, motivo por el que es muy probable que la hermana del príncipe Alberto sea conocedora de la futura presencia de la madre de Kiko Rivera en el evento.