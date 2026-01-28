Última hora sobre el estado de salud de Bruce Willis: "Su cerebro no es capaz”

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha ofrecido nuevas declaraciones sobre la situación actual del icónico actor de Hollywood. Desde que Bruce fuera diagnosticado en 2022 con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal (DFT), su vida y la de su familia dieron un giro radical. La enfermedad, que afecta progresivamente la memoria, el lenguaje y ciertas funciones cognitivas, obligó al protagonista de La jungla de cristal a retirarse de la actuación, dejando atrás una carrera que había definido durante décadas. A pesar de las dificultades, Emma Heming ha permanecido a su lado, convirtiéndose en un pilar fundamental para que Bruce pueda vivir con dignidad y rodeado del cariño de su familia.

En su participación en el pódcast Conversations with Cam, la actriz británica ha explicado con claridad cómo Bruce vive su enfermedad y, sobre todo, qué aspectos de su diagnóstico logra comprender. Según Emma, el actor no es consciente de que padece demencia: «No sabe que tiene demencia frontotemporal. No es que lo niegue ni que lo evite; simplemente, su cerebro ya no es capaz de reconocerlo. Nunca llegó a atar cabos». Este detalle es crucial, ya que aclara un malentendido frecuente sobre pacientes con enfermedades degenerativas: la falta de conciencia no es una negación voluntaria, sino un síntoma neurológico conocido como anosognosia.

La anosognosia es un fenómeno que se presenta en muchas formas de demencia y que impide al cerebro reconocer sus propias limitaciones o cambios. Emma Heming subrayó que esto no significa que Bruce se niegue a aceptar su situación: «Existe una afección neurológica asociada a la DFT y a otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que su cerebro no puede identificar lo que le sucede. Perciben esa situación como su normalidad, sin ser conscientes de que algo ha cambiado». Para quienes desconocen la enfermedad, podría parecer que el paciente está ignorando la realidad, pero en realidad es el cerebro el que ya no puede procesarla de manera consciente.

A pesar de las limitaciones cognitivas y del lenguaje que ha sufrido Bruce, Emma relata que la conexión con él sigue siendo profunda y significativa. «No necesito que Bruce sepa que soy su esposa, solo quiero sentir que tengo conexión con él. Y la tengo», asegura. Explica que la forma en la que Bruce interactúa con ella y con sus hijas ha cambiado, pero que sigue siendo una manera hermosa de vincularse. «Se conecta conmigo y con nuestras hijas de una manera distinta, pero sigue siendo una manera significativa. Simplemente es diferente», añade, mostrando la sensibilidad con la que enfrenta esta nueva etapa.

Emma también ha hablado sobre la resiliencia del actor y cómo esta característica le ha permitido enfrentar la enfermedad de forma admirable. «Bruce nunca, nunca se rindió. Creo que ahí reside tanto la bendición como la maldición de esta enfermedad: que nunca fue consciente de que la padecía, y, sinceramente, me alegra mucho que sea así», ha dicho. Esta percepción le permite a la familia disfrutar de momentos juntos sin la angustia que podría causar una plena conciencia de la enfermedad.

Desde que se conoció el diagnóstico, Bruce ha vivido en su residencia en Brentwood Park, separado temporalmente de la vida cotidiana de su familia, pero siempre acompañado por un equipo especializado de cuidadores. Emma Heming, junto con sus hijas, han aprendido a adaptarse a la nueva realidad, encontrando formas de comunicación y conexión que preserven la calidad de vida de Bruce. A través de su testimonio, la actriz no solo comparte la experiencia personal de su familia, sino que también contribuye a concienciar sobre la DFT y la afasia, ayudando a derribar estigmas y a humanizar la enfermedad.