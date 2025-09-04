Demi Moore, ex mujer de Bruce Willis, ha opinado sobre la decisión de Emma Heming, esposa actual del actor, de trasladar a la estrella de Hollywood a un centro especializado tras el avance de su enfermedad, una demencia frontotemporal -causa un deterioro progresivo del cerebro-.

Desde que la empresaria comunicara esta decisión, han sido muchos los fans del intérprete los que han cuestionado y criticado duramente a Heming, que no ha dudado en responder y explicar la razón por la que considera que su marido requiere una mayor atención médica.

Demi Moore se pronuncia tras la decisión de Heming

El estado de salud de Willis ha supuesto que su familia cambia por completo sus prioridades y su forma de vivir. Fue por eso que su mujer decidió que lo mejor era que tuviera una atención médica permanente y, por ende, que ingresara en un centro especializado. «Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas», dijo en Daily Mail.

Sin embargo, lo que nunca imaginó Heming fue que recibiera una oleada de críticas por ello. Una vez más, la esposa del actor ha tenido que dar un paso al frente y, a través de sus redes sociales, ha reflexionado sobre las personas y fans del protagonista de Fuera de la Justicia que, sin vivir una situación así, se han visto en la potestad de opinar: «Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta (…). Sabía que pasaría. La gente con una opinión son muy rápidos a la hora de juzgar la labor de los cuidadores (…). Todos tendrán una opinión, pero hay que recordar que la mayoría de las personas no tienen la experiencia para respaldarla y, en este caso, no deberían dar su opinión y no se debe tener en cuenta».

Bruce Willis junto a Demi Moore, su ex mujer. (FOTO: GTRES)

Ahora, ha sido Demi Moore -que ha estado muy pendiente del estado de salud de su ex marido, al que le ha brindado su apoyo desde el diagnóstico de su enfermedad- la que ha opinado en el podcast de Oprah Winfrey sobre la decisión de Heming: «Ser la ex esposa, aunque nuestra familia está muy unida, es una posición curiosa y delicada. Emma tuvo que esforzarse mucho para comprender todo esto, y lo más hermoso fue reconocer la importancia de los cuidadores y que deben cuidarse a sí mismos. Si no dedican el tiempo necesario para asegurarse de estar bien, no pueden estar al servicio de nadie más (…). Nadie podía prever adónde nos llevaría esto, y realmente creo que ella ha hecho un trabajo magistral».