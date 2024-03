Bertín Osborne, de 69 años, no atraviesa su mejor momento personal. No solo el entramado de Gabriela Guillén lo ha colocado en el ojo del huracán, sino que su salud está en jaque tras haber sido diagnosticado con covid persistente. El presentador de Mi casa es la tuya no ha logrado recuperarse del todo de las secuelas de la citada dolencia, motivo por el que ha tomado la decisión de refugiarse en su casa de Sevilla. Al no terminar de estar al cien por cien, el cantante ha tomado la decisión de acudir a una clínica especializada en Córdoba para intentar tratarse y volver a su rutina lo antes posible.

Bertín Osborne con el rostros serio/ Gtres.

Bertín Osborne acude a una clínica para tratarse la dolencia que padece

El presentador de Mi casa es la tuya acudió este lunes, 11 de marzo, al hospital acompañado de su amigo El Turronero y por su hija, Eugenia Osborne. Todo apunta a que habría sido el propio Bertín el que confirmó esta visita a Paloma García Pelayo, que daba la información en Y ahora Sonsoles. «Bertín ha ido a una clínica en Córdoba. Así me lo confirmaba él mismo. Está recibiendo un tratamiento ambulatorio. No hay noticias de que esté ingresado y le están administrando una medicación intravenosa porque ha tenido una bajada de defensas», explicaba García-Pelayo.

Bertín Osborne en Sevilla / Gtres.

Según comentaba la comunicadora el artista le habría indicado que le están tratando a base de «vitaminas y minerales» siendo este un tratamiento «para intentar recuperar esas defensas y para que su sistema inmune pueda luchar contra las bacterias y el virus que le está atacando desde hace ya más de cuatro meses». Asimismo, el cantante es consciente de que se tiene que cuidar. «Me han recomendado tranquilidad y descanso», transmitía. Debido a este revés de salud que le ha provocado una serie de secuelas, Bertín ha visto alterada su rutina laboral y eso le ha perjudicado a la hora de grabar su programa en Canal Sur, El Show de Bertín, y es que la tos que tiene es «casi continua» y muy molesta, lo que le «obliga a parar si está grabando».

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres.

Este revés de salud se produce en un escenario complicado para Osborne, ya que su vida personal se ha visto expuesta tras conocerse que se ha convertido en padre de nuevo. Después de mantener una breve relación con Gabriela Guillén, la empresaria se quedó embarazada y dio a luz el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el intérprete de Noches de San Juan ya ha indicado que no va a reconocer al recién nacido como hijo suyo hasta que una prueba de paternidad así lo confirme. Desde que salió a la luz este polémico entramado, Bertín ha procurado mantenerse en un segundo plano para evitar estar en el foco público.