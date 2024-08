El torero Andrés Roca Rey no ha ocultado su admiración por Victoria Federica, y lo ha demostrado a lo largo del tiempo con constantes muestras de cariño y apoyo en redes sociales. Roca Rey se ha convertido en uno de los mayores admiradores de la joven aristócrata, presumiendo de su amistad en cada oportunidad que tiene. Desde comentarios llenos de elogios en las publicaciones de Victoria hasta compartir imágenes de ella en su propio perfil, el torero no escatima en demostrar lo importante que es su relación.

Uno de los momentos más destacados de esta admiración pública ocurrió recientemente, cuando Victoria Federica protagonizó, hace pocos días, la portada de la prestigiosa revista Harper’s Bazaar. En la sesión fotográfica, la joven posó con elegancia y estilo vestida de torera, una clara alusión a la pasión compartida que ambos tienen por el mundo taurino. El torero, orgulloso de su amiga, no dudó en compartir la publicación en sus redes sociales, reafirmando su apoyo y cariño hacia ella.

La imagen que Andrés Roca Rey ha compartido de Victoria Federica en sus redes sociales.

Pero la historia de la hija de la Infanta Elena no se limita solo a su estrecha amistad con el torero. A sus 23 años, se ha consolidado como un verdadero ‘fashion icon’ dentro de la realeza española. Con una elegancia innata y un sentido de la moda agudo, ha sabido destacar no solo por su parentesco con la familia real, sino por su carisma y estilo propio. La joven ha deslumbrado en numerosas galas y eventos, convirtiéndose en una referencia de moda para muchos jóvenes.

Esta pasión por la moda no es casualidad, pues su padre, Jaime de Marichalar, es un conocido entusiasta del mundo de la moda, asistiendo cada año a la Semana de la Moda de París. Al igual que su padre, Victoria no solo asiste religiosamente a este evento, sino que también está construyendo su propio camino en el mundo de la moda. Su influencia en redes sociales está en pleno ascenso, y con miles de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers más destacadas del momento.

En su entrevista para Harper’s, la sobrina de Felipe VI se mostró más cercana que nunca, compartiendo detalles sobre su vida personal y su experiencia creciendo bajo el constante escrutinio mediático. «Desde pequeña he estado acostumbrada a la fama porque he vivido con ello. Reconozco que es algo que me cuesta. Me han enseñado a verlo desde la normalidad, pero tienes que aprender a gestionarlo día a día», confesó la joven.

Victoria Federica y Roca Rey juntos en el tendido. (Foto: Gtres)

A pesar de ser etiquetada como la «niña rebelde» de su familia, la joven subraya que su familia es el pilar fundamental de su vida. «Mi familia es lo más importante», afirmó con rotundidad. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de rumores, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Uno de los rumores más persistentes ha sido su supuesta relación con Roca Rey. Aunque ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones y han compartido cariñosos mensajes en redes sociales, el torero ha sido claro al respecto: «Es una gran persona, una gran amiga, y cuando la conoces de cerca es especial», declaró en el programa Espejo Público, desmintiendo cualquier tipo de relación romántica entre ellos.

Victoria Federica dejó un comentario con emoticonos de fuego en la publicación de Roca Rey. (Foto: Redes Sociales)

Aún así, ‘Vic’ no puede resistirse a mostrar su entusiasmo en casi cada publicación de Roca Rey y en la imagen de arriba vemos como deja un comentario con varios emoticonos de fuego. Este gesto, que denota admiración y apoyo, no hizo más que alimentar los rumores sobre la cercanía entre ambos. Su interacción en redes sociales ha sido constante, y este intercambio público es solo una muestra más de lo bien que se llevan.

Mientras tanto, en el ámbito amoroso, parece que Roca Rey ha vuelto a encontrar el amor, pero no con Victoria. Según la revista ¡Hola!, el torero está saliendo con Marina Díaz Torre, una joven mexicana estudiante en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Marina, a diferencia de Victoria, mantiene un perfil bajo en las redes sociales, con su cuenta de Instagram privada y apenas 1000 seguidores, entre los cuales figura la propia Victoria Federica.