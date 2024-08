Tiempo atrás, Victoria Federica optaba por el más absoluto hermetismo. Pero hay una fecha que lo cambió todo. En octubre de 2021, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tomó la decisión de dejar atrás la discreción para mostrar un perfil más mediático, dado que se abrió al público en general su cuenta de Instagram. Ese fue el principio de su andadura como influencer. Conforme pasó el tiempo hizo algunas entrevistas y, de nuevo ha concedido unas declaraciones en las que habla de su esfera más privada.

La relación con su abuelo, el Rey Juan Carlos

«Mi abuelo es una persona maravillosa y fundamental en mi vida. De él he podido aprender, sobre todo, su entrega a los demás, su alegría y lo cariñoso que es. Además, estoy especialmente orgullosa de lo que ha representado en la historia de España. Es un ejemplo para mí», ha explicado Victoria Federica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harper’s Bazaar España (@harpersbazaares)

«Mi familia es lo más importante. Además de firmes valores y tradiciones, lo principal que me han tratado de inculcar es la humildad», ha indicado en Harper’s Bazaar. Por otro lado, la hermana de Froilán también ha tenido unas palabras de cariño hacia su madre. «Mi madre es muy importante para mí. He podido tener la suerte de seguir de cerca la dedicación y el cariño con los que lleva su papel de infanta de España pero, sobre todas las cosas, nos une nuestra relación de madre e hija, que es especial», ha asegurado.

Vic (como se hace llamar en el universo 2.0) no ha querido dejar pasar la ocasión para confesar su pasión por el mundo taurino. «Es una pasión heredada desde mi bisabuela, pero quien realmente me la inculcó fueron mi abuelo y mi madre. Ojalá repetir pronto una buena tarde con ellos», ha confesado.

Victoria Federica, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Jaime de Marichalar y Victoria, unidos por la moda

En esta entrevista también se ha sincerado acerca de la relación que tiene con su padre, Jaime de Marichalar, consejero en el grupo francés LVMH. Desde hace un tiempo se han dejado ver en las diferentes Semana de la Moda, atentos siempre a captar las últimas tendencias del sector que tanto aman.

«Siempre me insiste en el valor del compromiso y en que me esfuerce al máximo en lo que hago. Se preocupa mucho por mí y el conocimiento que tiene sobre el mundo de la moda creo que es privilegiado. Es una suerte tenerlo cerca», ha contado Victoria.

Victoria Federica posando. (Foto: Gtres)

¿Cómo enfrenta Victoria las críticas?

A sus 23 años, Victoria Federica de Marichalar y Borbón es la quinta en la línea de sucesión al trono de España y tiene claro que quiere continuar su andadura profesional ene el mundo de la moda, aunque, muy pronto hará su debut televisivo, dado que es una de las participantes estrella de El Desafío, espacio de Antena 3.

Victoria Federica es consciente de que esta exposición mediática tiene como resultado una serie de críticas. Unas críticas que afronta con filosofía. «Siempre he dicho que pedir ayuda es de valientes. En mi caso, me ha ayudado mucho confiar en profesionales cuando lo he necesitado», ha asegurado.