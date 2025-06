Además de la presencia de Pablo Motos, otras figuras destacadas del deporte, como Gerard Moreno, Raúl Albiol y Álex Baena, también se desplazaron hasta Las Vegas, subrayando aún más la dimensión mediática del evento. Sin embargo, fue la complicidad entre Topuria y Motos la que acaparó verdaderamente los focos y la atención del público, convirtiéndose en el vínculo más comentado tanto por los medios como por los aficionados. Sea como fuere, El Matador ha vuelto a demostrar que no tiene techo. Con dos cinturones en su poder, un dominio absoluto en cada pelea y una legión de seguidores que no deja de crecer, ya ha dejado claro que su próxima meta es llevar la UFC al estadio Santiago Bernabéu en 2026. En la rueda de prensa posterior al combate no descartó volver a pelear antes de que acabe el año y lanzó un desafío a Paddy Pimblett, con quien tuvo un breve y tenso cara a cara tras el combate.