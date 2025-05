La ‘guerra fría’ entre el Rey Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla no cesa. El pasado 20 de mayo, el ex presidente de Cantabria habló sin ningún tipo de miramientos sobre el padre del actual Rey de España en El Hormiguero tras la demanda que le interpuso el emérito por calumnias. En esta ocasión, el encargado de conducir esta charla fue Pablo Motos, muy amigo del ex político y, a su vez, también de Victoria Federica de Marichalar, nieta del otro protagonista de esta polémica. Sin embargo, parece que la joven no vio la entrevista de Revilla, tal y como ella misma ha dado cuenta en sus redes sociales.

El planazo de Victoria Federica durante la entrevista de Revilla

La noche del 20 de mayo estuvo cargada de eventos en nuestro país. Con la llegada del verano, muchas firmas y marcas celebran fiestas debido al buen tiempo. Precisamente, este pasado martes tuvo lugar en el centro de Madrid una multitudinaria fiesta que congregó a las influencers más importantes del país. Entre ellas, Victoria Federica fue una más. La hija de Jaime de Marichalar y doña Elena de Borbón no dudó en asistir a este evento como una creadora de contenidos más para disfrutar de los conciertos de Tini Stoessel y Quevedo, que son la nueva imagen de El Corte Inglés, los grandes almacenes que organizaron este sarao que nadie quiso perderse.

Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Como es habitual en sus apariciones públicas, la nieta del emérito y de doña Sofía sí que posó en el photocall del evento, aunque de nuevo no atendió a la prensa. ¿Pudo imaginarse que una de las preguntas de la prensa sería relacionada con el conflicto de su abuelo con Miguel Ángel Revilla?

Por su parte, el ex presidente de Cantabria decidió dar la cara en televisión tras la negativa de Juan Carlos I de presentarse al acto de conciliación para poner fin a la demanda por calumnias a su ex amigo.

Victoria Federica en el evento de ECI (FOTO: GTRES)

El Hormiguero parece haberse convertido en el safe place del ex presidente de Cantabria, que estuvo durante más de dos décadas al frente de esta región, por lo que coincidió con el padre de Felipe VI en varios momentos históricos y, tras ello, su relación institucional se convirtió en una amistad. Sin embargo, lejos de achantarse por la demanda de Juan Carlos I, Revilla volvió a defender su verdad: «Me piden que diga que he mentido, pero solo he repetido lo que ya se ha publicado. ¿Por qué a mí? Eso me lo pregunto todos los días. Tendría que haber dicho siempre presunto corrupto, presunto delincuente. A veces se me ha escapado lo de presunto (…). Empiezo a leer historias aparentemente verdades, de millones en el extranjero, para pagarle a su amiga, ciudadano de Abu Dabi y me hago una imagen de este señor que rompe con el modelo que tenía mitificado. Este tío ha quemado su última etapa de una manera lamentable. Lo cuento cabreado en los medios (…). Tengo paz interior y la conciencia tranquila, que es lo que me importa».