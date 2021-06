Toñi Moreno no ha podido comenzar mejor la época estival. Después de unas semanas llenas de emociones preparando el bautizo de su hija Lola y de un pequeño accidente en el día de su cumpleaños, la presentadora sigue en racha. Imparable, a sus nuevos proyectos profesionales se le ha sumado su momento más esperado: el día de recibir la vacuna contra el COVID. Las buenas noticias no dejan de llegar y su alegría era tal, que no ha querido dejar de compartir ‘el pinchazo’ con sus más de 760.000 ‘followers’.

Una hora antes de recibir su dosis ya adelantaba dónde estaba. Lo hacía a través de un ‘storie’ en el que publicaba una imagen suya ‘sonriendo’ con la mirada, guardando la fila y mostrando el documento con su cita: “¡¡¡¡En la cola porque me toca!!!! Vacunémonos”, escribe.

La presentadora ya está vacunada/@tmoreno73Minutos después y a través de un nuevo post con dos imágenes, dejaba testimonio gráfico de una mañana inolvidable para ella. Mientras que en la primera fotografía se la ve en el instante que recibía la vacuna, en la segunda aparece haciendo el símbolo de la victoria: “¡¡¡Qué feliz estoy!!!”.

De inmediato la publicación se ha llenado de mensajes de sus amigos, compañeros de profesión y seguidores, que la aplaudían. Una de las primeras ha sido Eva González, seguida de Jesús Vázquez, Nagore Robles o Luis Rollán.

Con este gesto, Toñi se ha podido quitar el mal sabor de boca que le dejó la lesión en la pierna que se hizo el mismo día que soplaba 48 velas. La conductora sorprendió con una fotografía en la que se la veía en una silla de ruedas, con un vendaje en su pierna derecha y el pulgar hacia arriba. “Hoy caen 48 y no sé cómo han pasado tan rápido!!! Y aquí me tenéis, con la ‘pata’ tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían estar ahí”.

Como ella misma explicó a continuación, tenía una semana de reposo por delante, pero “el mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme”. Y este viernes 18 de junio ha sido un día tan especial como lo fue el 13 de abril cuando su madre se vacunó. En aquel momento se mostraba pletórica y orgullosa por la actitud de su progenitora durante la pandemia. “No podemos estar más felices todas! Durante todo este calvario, nos está dando una lección de resistencia a sus hijas. No se queja, se adapta a las circunstancias y nos da ánimos. Es impresionante mi ‘Dolorcita’”, escribía en su Instagram.

Preparada para un verano lleno de trabajo

El pasado 2 de junio la revista ‘Semana’ anunciaba que Toñi Moreno volverá a ponerse al frente de ‘Viva la vida’ durante las vacaciones de verano de Emma García. Será el segundo año que se haga con los manos del magazine que ocupa las tardes de los fines de semana de Telecinco. Ya lo hizo el año pasado con éxito de audiencia. La andaluza supo darle su toque personal al formato con la naturalidad y la cercanía que siempre le ha caracterizado.

Por si esto fuera poco, un nuevo proyecto ha llegado a su mesa. En esta ocasión de la mano de la autonómica andaluza donde es la estrella de la cadena. Ella misma lo ha anunciado en sus redes sociales: “Este lunes 21 de junio estrenamos ‘El verano de tu vida’, y está siendo una experiencia increíble recorrer Andalucía con nuestra verbena itinerante. Qué ganas de alegría hay por todos lados!!!”.