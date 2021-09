Toñi Moreno vivió un día muy emotivo el pasado 30 de agosto. Un año más tenía que decir adiós o hasta pronto’ a ‘Viva la Vida’. Su suplencia veraniega a Emma García llegaba a su fin y ella lo sabía desde el primer momento. «Estoy mayor. El año pasado me fui contenta pero este año tengo un nudillo…», decía al comienzo del programa. Ella tenía la esperanza de que la ubicaran pronto en otro proyecto: «No me quiero poner triste porque mientras que mi foto esté en el pasillo estoy como tranquila». Y así ha sido.

Tan solo ha hecho falta esperar unas horas para que se filtre que la gaditana vuelve a la televisión y lo hace de manera inminente. Toñi ha ‘fichado’ por el equipo de ‘Cuatro al día’, el programa que conduce Joaquín Prat y que volvió a la parrilla este pasado 1 de septiembre tras unas merecidas vacaciones de verano.

Así lo ha especificado Mediaset en una nota informativa: «La mesa de actualidad social se ampliará con la incorporación de Toñi Moreno, Frank Blanco y Jota Abril al equipo de colaboradores de esta sección, integrado por Bea Jarrín, Santi Villas, Verónica Dulanto y Boro Barber. Además, en esta mesa también participarán expertos en nutrición, ciencia y consumo».

La de Sanlúcar tendrá además otros compañeros como Miquel Ramos (lamarea.com), Daniel Ramirez (El Español), Isaac Blasco (ABC) y Jose Luis Pérez (director de Informativos Cope) se sumarán a los colaboradores habituales de la mesa de polémicas: Javier Ruiz, Esther Palomera, Antonio Hernando, Antonio Miguel Carmona, Manuel Rico, Ana Terradillos, Cristina Fallarás, Euprepio Padula, Carlos Cuesta, Malena Contestí, Israel García Juez, Ketty Garat, Jaime González, Esther Esteban y Cristina Cifuentes. Por último, la mesa de actualidad y sucesos acogerá la incorporación del periodista Alfonso Egea.

Esta oportunidad para Toñi supone su regreso a la segunda cadena del grupo Mediaset después de abandonar ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en julio del 2020. Afortunadamente, la gaditana podrá compatibilizar este flamante trabajo con su programa en Canal Sur. No cabe duda de que Moreno está en un grandísimo momento profesional que se suma a su felicidad personal al lado de su hija Lola.

Hace unas horas compareció como una de las invitadas a la presentación de la obra de teatro de Paz Padilla ‘El humor de mi vida’. Allí hizo balance de lo que había sido su verano, marcado por ser el segundo consecutivo en ‘Viva la Vida’: «Este verano lo que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar, porque sabes que cuando viene el trabajo hay que aprovecharlo, he tenido cuatro diítas de vacaciones, que he cogido a la niña y me he ido a Ibiza con una amiga y por lo demás nada, no tengo muchas novedades, trabajar, la niña… mi vida es súper aburrida». Ahora, de lunes a viernes tendrá más faena.