El consejo de Toñi Moreno a las madres primerizas

Ha pasado casi un año del día más importante de su vida, en el que se convirtió en madre, y Toñi Moreno no podía ser más feliz. No ha sido un camino sencillo para la presentadora, que ha tenido que superar diferentes retos durante los últimos doce meses, pero el sacrificio ha valido sin duda cada lágrima, preocupación y desvelo nocturno. La andaluza está viviendo una etapa inmejorable de su vida, no solo en el plano personal, sino también en lo profesional ya que sigue trabajando delante de las cámaras, lo que más le gusta.

Pero es en casa, donde le espera su niña, donde es más feliz. Y eso que en ocasiones tiene que hacer frente a algunos ‘problemillas’ que, sin embargo, le sirven para aprender y de paso dar un consejo a otras mamás que tienen bebés pequeños. Eso es justo lo que ha pasado hace unas horas, cuando la andaluza ha compartido sus redes sociales uno de esos momentos de los que siempre se saca una lección y que ha despertado las risas de sus seguidores.

En el vídeo se la puede ver junto a su hija en brazos, que duerme plácidamente apoyada en su pecho. Sin embargo, lo interesante está en el rostro de Toñi y es que tiene un pequeño arañazo justo debajo de uno de los ojos y que se lo ha hecho la pequeña. “Un consejo para terminar la semana a las madres primerizas… Cortadle las uñas a vuestros bebés, hacedme el favor. Jajajaja”, ha escrito junto al vídeo, explicando también que los sonidos que se escuchan de fondo provienen de la pequeña, “buenas noches y sí, la que ronca es mi hija”, desvela.

Muchas de sus seguidoras se han sorprendido, pero otras como Lorena Gómez se han visto identificadas en ella, “¡Madre! Yo estoy igualita”, ha respondido la cantante, que como ella tiene un bebé de meses. No es la única y, por ejemplo, la modelo Marisa Jara se ha enamorado aún más de madre e hija, “Que bonitos estos vídeos que subes🥰 pura ternura, esta para darle bocaitos a Lola ☺️😍” y es que la niña tiene ya una gran legión de seguidores entre los que se encuentran Carmen Lomana, Itziar Castro, Remedios Cervantes, Belén López, Soraya Arnelas, Esther Arroyo o Jorge Cadaval, entre otros.

Pero uno de los comentarios más relevantes es el de Paula Echevarría y es que la actriz está a unas semanas de tener en brazos a su bebé. La actriz ya tiene experiencia en la maternidad, pues es madre de una niña fruto de su relación con David Bustamante, pero nunca está de más que una buena amiga te dé algún consejo, como es el caso.

Aplaudida por su cercanía

La experiencia de Toñi Moreno en la maternidad ha dado mucho de qué hablar y es que decidió cumplir su sueño de formar una familia pasados los 40. Una experiencia de la que ha hablado en muchas ocasiones con total sinceridad, explicando lo bueno pero también lo malo. Una cercanía que la ha convertido en un referente para muchas mujeres y que la llevó a escribir un libro, ‘Madre después de los 40. La verdad del cuento’, en el que narra el viaje más emocionante de su vida, con sus luces y sus sombras y sin dejarse nada en el tintero.