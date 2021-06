Bautizo, cumpleaños y un tropiezo. Toñi Moreno no va a olvidar ni su 48 aniversario ni el fin de semana previo al mismo. Parece que todas ‘las alegrías’ le han venido juntas a la presentadora andaluza que, después de celebrar el bautizo de su hija en El Rocío, empezaba la semana cumpliendo años y yendo a urgencias debido a un accidente. La comunicadora así lo ha anunciado en su perfil de Instagram con una fotografía en la que aparece en silla de ruedas y con un vendaje en su pierna derecha. La casualidad ha querido que terminara en el hospital justo el día de su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

“Hoy caen 48 años y no se como han pasado tan rápido!!! Y aquí me tenéis, con la “pata” tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí”, comienza escribiendo antes de dejar claro que la lesión no ha sido tan grave, ya que con una semana de reposo estará lista.

Y ha terminado con una buena noticia: “El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme”. Los mensajes de ánimo y felicitaciones no han tardado en llegar. Han sido numerosos los rostros conocidos que han querido enviarle todo su cariño. “No te puedo dejar sola, amiga”, escribe divertida Remedios Cervantes. “’Cuídate amigaaaaaaaa!!! Muchos besos en tu pierna! Vamos!! Aúpa ahí””, pone Anne Igartiburu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Fue un día después del bautizo de su pequeña cuando dio a conocer todos los detalles del mismo en sus redes sociales. Con una bonita imagen de madre e hija delante de la patrona de Almonte, Toñi escribía: “Ayer fuimos muy felices. Bautizamos a Lola frente a la Virgen del Rocío. Cumplimos un sueño y pasamos un día rodeadas de mucho amor”. Horas antes de la celebración, la presentadora vaticinaba que “iba a ser un día grande” para las dos, como así fue. Una jornada por la que dio las gracias al padre Jesús Zapata “por hacerlo posible”, a su familia “por no soltarme”, en la que explicó que su hija “tiene los dos padrinos mejores del mundo”.

Sin parar este verano

A pesar de su mala pata, Toñi Moreno no ha podido empezar mejor el mes de junio. Días antes del bautizo y de su cumpleaños, la revista ‘Semana’ daba una noticia muy esperada por sus fans: volverá a sustituir a Emma García al frente de ‘Viva la vida’ durante la época estival. Ya lo hizo el pasado verano, después de que ambas intercambiaran sus papeles por petición de Mediaset. La andaluza dejaba los fines de semana para hacerse cargo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, espacio que, tras nueve años, abandonaba la presentadora vasca para pasar a las tardes del sábado y el domingo en Telecinco.

Moreno vuelve a uno de los programas que más feliz le ha hecho en su carrera profesional, pero no es este el único que ha conseguido llenar su agenda de trabajo. También en sus redes sociales ha dejado caer, sin dar muchas pistas, que está inmersa en un nuevo proyecto laboral: “On the Road. Qué ganas de poder contaros!!!!”, escribe junto a los hastag “working” y “televisión”. Sin duda, el verano es la época de Toñi Moreno que volverá a ponerse frente a las cámaras pisando fuerte.