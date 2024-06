Begoña Villacís ha vuelto a sonreír tras la muerte de su hermano. Borja Villacís, de 41 años de edad, falleció el pasado 4 de junio tras ser tiroteado desde un coche en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Después de lo ocurrido, la ex vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid se sinceró a través de las redes sociales, donde compartió sus sentimientos.

Ahora, han trascendido unas imágenes de la agencia Gtres en las que se puede ver a Villacís en compañía de un gran amigo, Albert Rivera, con quien forjó una amistad cuando fueron compañeros de partido. Encuentro que ha tenido en el restaurante Amazónico, situado en la calle Jorge Juan número 20, uno de los lugares más concurridos de la capital.

Albert Rivera y Begoña Villacís. (Foto: Gtres)

Se trata de un local que ofrece una propuesta internacional y cosmopolita en el que se pueden degustar platos de lo más exóticos como el guacamole de erizo, rollitos al tandoor o tartar de toro con caviar, entre otras recetas.

Aprovechando las buenas temperaturas que hay estos días en la capital, la pareja de amigos escogió la zona de la terraza para disfrutar de una velada en la que compartieron confidencias. Y es que, Albert Rivera se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Begoña y está muy pendiente de ella, sobre todo, ahora que que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amazónico (@amazonico.madrid)

Tal y como se puede observar en el vídeo adjuntado en esta noticia, Begoña, que luce una blusa negra, y Albert mantienen una conversación distendida y en uno de los instantes se puede ver como Begoña Villacís sonríe. Cabe destacar que, en todo momento, Villacís muestra una actitud relajada.

La reaparición de Begoña Villacís

El pasado 21 de junio, LOOK tuvo acceso a unas imágenes en exclusiva de Begoña Villacís. Las instantáneas mostraron a la abogada paseando por las calles de Madrid, hablando por teléfono y esbozando una ligera sonrisa.

Begoña Villacís, por las calles de Madrid. (Foto: STUDIO24)

Fiel a su estilo lució un traje de dos piezas compuesto por un chaqueta y pantalón en color fucsia de inspiración pijamera, una de las tendencias de la temporada.

La despedida de Begoña Villacís

Días después de la pérdida de su hermano, Begoña compartió un emotivo post a través de su cuenta de Instagram. «Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal», comenzó diciendo en la carta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Begoña Villacís (@begonavillacis)

«(…) Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor», continuó diciendo, expresando así todo su dolor.