Todo sobre el SuaveFest, el proyecto más ambicioso de María Pombo

Con más de 3 millones de seguidores, María Pombo se ha convertido, sin duda alguna, en una de las influencers más reconocidas del panorama digital. Comenzó en el universo 2.0 hace ya casi una década. Comenzó haciendo varias colaboraciones con marcas, lo que provocó que sus followers fueran aumentando hasta tal punto de que ha podido crear su propio imperio. No solo ha fundado dos marcas, Name The Brand y Tipi Tent, sino que ha ampliado sus negocios hasta la industria musical de la mano del Suave Fest.

Maria Pombo en el photocall de la gala de Forbes. / Gtres

Este mismo fin de semana, concretamente el 16 de septiembre, se celebra la segunda edición del evento que tendrá lugar en el recinto de IFEMA, en Madrid. Artistas de la talla de Omar Montes, Cali & El Dandee y Henry Méndez, entre otros, pondrán la nota musical a una jornada en el que el principal ingrediente será la diversión. Amenizarán la espera los DJ Carlitos Alés y Juanjo Zamudio.

Además, también las zonas estarán separadas para una buena organización. Destaca el espacio de foodtrucks, donde recargar las pilas y bailar durante toda la noche. También hay un córner de de tatuajes, toro mecánico, baños y un punto de sanidad por si se produjera algún tipo de percance. En la página web del evento que durará desde las 19:30 horas hasta las 2: 30 de la mañana, cuenta con varios precios para sus entradas desde 28,90 a 69,80 euros en la sección general, la entrada VIP desde los 500 a los 700 euros , entrada front row, desde 69,90 a 79,90 euros,

Plano del festival SuaveFest / SuaveFest

Además, el SuaveFest colabora con el proyecto M1 que es «una iniciativa pionera de recaudación de fondos para la investigación de la Esclerosis Múltiple impulsada por Esclerosis Múltiple España. Su objetivo es contribuir a financiar los estudios de investigación más prioritarios para encontrar respuestas y soluciones para la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica y crónica cuya causa se desconoce, y que no tiene cura. Afecta a 55.000 personas en España y constituye la segunda causa de discapacidad en población joven en nuestro país. A través del proyecto M1 ya se han destinado más de 1,5 millones de euros a impulsar la investigación de esta enfermedad y se han contribuido a financiar más de 70 proyectos nacionales e internacionales de investigación». Recordar también que la propia María Pombo padece dicha dolencia que reveló que tenía en 2020, antes de tener a su primer hijo, Martín. Asimismo, su madre también sufre la enfermedad.

Cónclave influencer

Por tanto, SuaveFest se convertirá en el punto de encuentro de numerosos rostros conocidos e influencers de la talla de Teresa Bass, quien hace unos días compartía en sus stories de Instagram que tenía entradas para disfrutar del que será uno de los eventos del año. Su inseparable amiga, María Frubies también formará parte del festival que hará vibrar a la capital en este cierre de verano.