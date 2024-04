Comienza la cuenta atrás para que se celebre una de las bodas más esperadas de esta primavera. Carmen Ballesteros Botín, hija de Severiano Ballesteros y Carmen Botín protagonizará uno de los enlaces de este 2024. Tras un largo noviazgo se casará con Juan Diego García. El novio, que es farmacéutico de profesión y tiene una botica en la localidad cántabra de Muriedas, mantiene un perfil hermético y, prueba de ello es que tiene sus redes completamente blindadas.

Nada más acceder a su cuenta de Instagram tan solo hay información acerca de su profesión. Además, la discreta cifra de seguidores que tiene -741- hace ver que prefiere mantenerse alejado del ojo público a diferencia de la que será su futura mujer, que sí se muestra activa en el universo 2.0. Gracias a la citada plataforma se ha podido conocer que la pareja comparte los mismos gustos y su pasión por el deporte, como el esquí. Sin embargo, poco o nada es lo que se conoce, al menos por ahora, de Juan Diego García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARMEN BALLESTEROS BOTÍN (@carmenballesterosbotin_)

La esfera personal de Carmen Ballesteros Botín

En los dorados años 80 se conocieron los padres de Carmen, cuando por aquel entonces Seve era profesor de golf de la quinta hija de Emilio Botín y Paloma O’Shea. Severiano Ballesteros, fallecido en mayo de 2011, y Carmen Botín se casaron el 25 de noviembre de 1988, en la Casa del Promontorio, un palacete propiedad del abuelo de la novia. El enlace fue discreto y tan solo contó con 20 invitados. Vivieron durante 16 años en la localidad de Pedreña, Cantabria, y en 2004 se conoció su separación. Tuvieron tres hijos, Juan, Miguel y Carmen.

El mayor de los vástagos estudió ADE en la Universidad de Cantabria, pasó un tiempo en la School of Business de Washington y ejerce como presidente de la Fundación Seve Ballesteros. Por otro lado, su hermano Miguel también forma parte de la Fundación, como vocal. Y, Carmen Ballesteros Botín estudió Marketing en The American International University, en Londres. En 2018, al terminar la carrera, trabajó durante siete meses en el departamento de Marketing de Servicios de Hugo Boss y, desde abril de 2022 trabaja como lifestyle manager de Yûgen Group, compañía especializada en el alquiler de aviones, casas y barcos de lujo. Eso no es todo, porque también forma parte del patronato, igual que sus hermanos, creado en 2009 por el golfista. Dicha entidad se dedica a recaudar fondos para la investigación del cáncer en colaboración con el Centro de Investigaciones Oncológicas, y proporciona clases de golf a niños hospitalizados.

Su boda

Carmen Ballesteros se encuentra en plenos preparativos para el que será uno de los días más especiales de su vida. Será el fin de semana del 10 al 12 de mayo, cuando, finalmente, se vista de blanco en una celebración que tendrá lugar en Cantabria, misma fecha en la que se unirán en matrimonio Baltasar Garzón y Dolores Delgado.

Precisamente, en tierras cántabras han tenido lugar la mayoría de las bodas de la familia Botín. Carmen es la tercera de los tres hijos que Severiano Ballesteros tuvo con Carmen Botín y, por tanto, es nieta del banquero Emilio Botín -fallecido en 2014- y sobrina de la actual presidenta del Banco Santander, Ana Botín. De hecho, también es su ahijada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARMEN BALLESTEROS BOTÍN (@carmenballesterosbotin_)

Si bien es cierto que en Santander poseen el palacete con vistas a la bahía de la ciudad, también cuentan con varias fincas en esta comunidad autónoma. Y no solo por el lado Botín. Severiano Ballesteros, padre de la novia era oriundo de Pedreña, donde hoy se encuentra su casa museo y donde tendrá lugar la preboda el viernes 10 de mayo.

La novia quería tener presente a su padre y qué mejor manera que esta para rendirle un homenaje. Fallecido a los 54 años por un tumor cerebral, Severiano es el poseedor de uno de los mejores palmarés de la historia del golf.​​ Un día después, será cuando Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García se conviertan en marido y mujer, iniciando así una nueva y emocionante etapa de sus vidas.