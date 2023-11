Todo lo que se sabe de Fátima Flórez, la novia de Javier Milei que imitaba a Cristina Fernández

Tras las últimas elecciones celebradas en Argentina, el país se enfrenta a una nueva era jamás vista en la historia política de sus fronteras. Javier Milei, el candidato ultraliberal de ‘La Libertad Avanza’, ha logrado salir victorioso ante Sergio Massa, su rival, convirtiéndose así en el presidente de la nueva legislatura de la república. Como no podía ser de otra manera, a su lado se encontraba Fátima Flórez, que ha pasado a posicionarse como otro de los nombres más buscados de las últimas jornadas informativas por la relación sentimental que mantiene con el ganador.

Su nombre completo es María Eugenia Flórez y, además de ser conocida por su actual estado sentimental junto al político mencionado, es uno de los rostros artísticos más conocidos del país. Es bailarina, actriz y humorista pero, alcanzó su máxima fama imitando a numerosos famosos, entre los que destacó, paradójicamente y sin lugar a dudas, la que realizó sobre otra primera dama, convertida más tarde en presidenta, Cristina Kirchner.

Nació en 1981 en Buenos Aires y su carrera artística comenzó cuando tan solo tenía 17 años, siendo fichada para ser bailarina en musicales conocidos como los de Pepe Cibrián Campoy. «Fueron mis comienzos. Estuve viviendo un año y medio en Perú, donde aprendí muchísimo. Un público que realmente adoré, después ya me instalé en Argentina y no paré de trabajar. Hago muchísimo teatro, radio y televisión», comentó en una entrevista concedida para la CNN en 2020. Fue en esa misma conversación donde confesó que ella siempre tuvo claro que quería dedicarse a todo lo relacionado con lo artístico, aunque su padre le obligó a terminar sus estudios ante de lanzarse al estrellato, siguiendo así la estela de sus progenitores: su padre era arquitecto y su madre profesora de geografía.

Más allá de su carrera profesional, su vida sentimental también ha sido objeto de titulares en más de una ocasión. Durante su estancia en Perú conoció a su primer marido, Norberto Marcos, un conocido productor que terminó siendo el representante de la humorista, lanzándola a lo más alto de su carrera. Estuvieron casados durante 22 años pero, finalmente, decidieron tomar caminos por separado a principios de este 2023.

Unos meses después de la inesperada ruptura, Fátima volvía a posicionarse en la primera línea mediática tras conocerse su noviazgo con Javier Milei. Se conocieron en el programa de Mirtha Legrand y, desde el principio, su conexión llegó a tal punto que decidieron dar un paso al frente. Las declaraciones ofrecidas por la propia Fátima a lo largo de todo este tiempo, han dejado claro que la política no es uno de sus gustos en común. Y es que aunque sus inicios artísticos estén vinculados a imitar a una primera dama, en más de una ocasión ha confesado sentirse completamente alejada del ámbito, creyendo que no se debe opinar de política.

La difícil adolescencia de Fátima Florez

Aunque con 17 años se convirtió en toda una estrella, lo cierto es que vivió ciertos episodios complicados relacionados con problemas alimenticios, ya que manifestó que llegó a ser diagnosticada con anorexia. «Disimulaba sobre todo con mis padres, cuando me preguntaban si había comido y les mentía. […] Yo no vomitaba, tuve anorexia. Me veía gorda y era un palito. En esos momentos, uno tiene la deformada imagen en el espejo», declaraba en una íntima entrevista junto a Pampita Ardohaín, añadiendo que su creencia en Dios fue una de las pocas cosas que consiguió salvarla.