Cada viernes, una carta. Cada carta, una advertencia. Cada advertencia… una nueva víctima. Con esta premisa arranca Viernes, el thriller que Espasa publica el próximo 18 de febrero y que ya está dando mucho que hablar no solo por su trepidante argumento, sino por la identidad de su autor: José Manuel Zuleta, durante 17 años mano derecha de la Reina Letizia y jefe de su Secretaría en Zarzuela.

No es habitual que una figura tan vinculada al corazón institucional de la Casa Real dé un giro de guion semejante tras su jubilación. Militar de alta graduación, aristócrata con varios títulos -duque de Abrantes y marqués del Duero, ambos con grandeza de España, entre otros- y hombre de absoluta discreción, Zuleta sorprende ahora con su debut literario. Y lo hace con una novela negra de más de 400 páginas que promete convertirse en una de las lecturas imprescindibles de la temporada.

José Manuel Zuleta y la Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de Viernes arranca cuando el inspector jefe Julián González, un veterano policía madrileño, recibe una carta anónima que anuncia un asesinato. Lo que en un principio parece la amenaza de un perturbado pronto se convierte en una cadena de crímenes meticulosamente planificados. Las víctimas no guardan relación aparente entre sí, pero el asesino insiste en que solo González puede descubrir el hilo invisible que las une. Y, fiel a su macabro ritual, cada viernes llega una nueva carta. Y con ella, una nueva muerte.

«Me estoy vengando por todo lo malo que me ha pasado en mi vida y quiero avisarle de que dentro de tres meses voy a matar a uno de los diputados del Congreso», reza una de las frases más impactantes del libro. Una declaración de intenciones que marca el tono de una trama que va mucho más allá del simple juego del gato y el ratón. A medida que avanza la investigación, el inspector y su equipo se adentran en los años más oscuros del terrorismo en España, en la sombra de la corrupción política y en las heridas aún abiertas de la Transición.

Portada de ‘Viernes’. (Foto: Espasa)

Zuleta construye así un thriller de ritmo implacable, donde cada crimen encaja como una pieza más de un engranaje perfectamente diseñado. La venganza que impulsa al asesino no nació ayer: comenzó hace treinta años. Y lo que está en juego no es solo la resolución de unos asesinatos, sino la revelación de una verdad incómoda sobre culpa, poder y justicia. La novela funciona, tal y como adelanta la editorial, como un mecanismo de relojería en el que cada detalle cuenta.

El lado personal de José Manuel de Zuleta

El interés que despierta Viernes no puede desligarse de la trayectoria de su autor. José Manuel de Zuleta y Alejandro (Melilla, 1960) ingresó en la Academia General Militar a finales de los años setenta y desarrolló una brillante carrera castrense que le llevó a alcanzar el rango de general de división en 2019. Condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, participó, entre otros destinos, en una misión en Sarajevo en el marco de la OTAN tras la guerra de Bosnia.

Su trayectoria en la Casa de Su Majestad el Rey comenzó en los años noventa. Ocupó distintos puestos en la Guardia Real, el Cuarto Militar y la Unidad de Protocolo hasta que en 2007 accedió a la Secretaría del entonces príncipe de Asturias. Con la proclamación de Felipe VI en 2014, fue nombrado jefe de la Secretaría de la Reina Letizia, convirtiéndose en una de sus personas de máxima confianza. Durante casi dos décadas fue su sombra discreta, un apoyo constante en la organización de la agenda y en el funcionamiento interno de Zarzuela.

José Manuel Zuleta y la Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

En abril de 2024 se despidió de su etapa en la Casa Real. Tras más de treinta años vinculado a la institución, necesitaba parar. Pero no del todo. Mientras asumía su actual cargo como director corporativo de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, dedicaba también tiempo y energía a una pasión que había mantenido en segundo plano: la escritura.

El resultado es esta primera novela que combina la experiencia de quien ha conocido de cerca los entresijos del poder con la mirada analítica de un militar acostumbrado a la estrategia y a la planificación. Quizá por eso Viernes respira autenticidad en la descripción de los mecanismos institucionales y en el retrato de los dilemas morales que atraviesan a sus personajes. En este sentido, no es difícil imaginar que la Reina Letizia, gran lectora y firme defensora de la cultura, siga con especial interés el debut literario de quien fue su mano derecha durante tantos años. Más allá de la anécdota biográfica, Viernes se presenta como un thriller sólido, ambicioso y profundamente enraizado en la historia reciente de España.