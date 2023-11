Cónclave VIP en Madrid. El pasado miércoles, 29 de noviembre, se celebraron los XIV Premios Mujer Hoy. Evento al que se desplazaron numerosos rostros conocidos para vivir una noche mágica en la capital. No faltó a la cita María Hervás, presentadora de la gala que, después de posar en el photocall habilitado atendió a los medios de comunicación. Fue entonces cuando contó una anécdota que vivió con la Reina Letizia.

María Hervás en los XIV Premios Mujer Hoy / Gtres

Haciendo gala de su habitual naturalidad, la actriz reveló que la consorte conocía su trabajo. «Doña Letizia conocía mi perfil en Instagram», reveló a la prensa, pero no todo quedó ahí porque María dio a conocer que el día que fue premiada por la Fundación Princesa de Girona le tocó cenar al lado de la Reina. «Fue muy buena oportunidad para conocerla un poco más, además en las distancias cortas y me quedé muy deslumbrada porque es súper natural, súper cercana, súper implicada en la cultura, en la sociedad», contó la intérprete muy emocionada por haber podido vivir ese momento.

La Reina Letizia en un acto en Toledo / Gtres

Hervás quiso profundizar un poco más sobre cómo fue aquel encuentro con la consorte. Además, la intérprete le pidió consejo a la esposa de Felipe VI. «El consejo que le pedí fue sobre meterme o no en un tema delicado, porque era una obra de teatro que pensé en un tiempo en hacer o no porque implica, valores de otras culturas y yo no sabía si era legítimo o no ponerme a dirigir sobre una cultura que no es la mía y esa fue la duda que le consulté ahora, lo que ella me dijo ya no… Lo que me contestó me hizo ver que es una mujer que está súper a la vanguardia de todo el feminismo, de la igualdad, del feminismo más transversal, es decir, el que nos recoge a todas las culturas, a todas las clases sociales. El feminismo que creo que hay que defender», aseguró.

María Hervás en un acto / Gtres

El encuentro de Letizia con Belén Esteban

No es la primera vez que la Reina se codea con famosos con esa naturalidad que tanto la caracteriza. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días. En el marco del acto organizado con motivo del 25 aniversario de la fundación de La Razón, se reencontró con Belén Esteban, con quien cruzó unas palabras. Según informó BLUPER, doña Letizia le preguntó a Esteban que cómo estaba su hija, quien está instalada actualmente en Los Ángeles, donde está labrándose una carrera como periodista y gestora de redes sociales.

Belén Esteban junto a la Reina / Redes sociales

Asimismo, la de Paracuellos colgó un selfie para el recuerdo a través de sus redes sociales, que fue acompañado de un mensaje dirigido a los Reyes. «Viva España y vivan nuestros Reyes. Noche maravillosa», escribió.