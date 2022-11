Hay prendas que nos estilizan y entonces las queremos con una sola mirada. Ahora Teresa Bass revoluciona las redes con este mono largo efecto piel que te encantará.

Es de Zara, así que lo puedes comprar fácilmente en su web. Te damos todas las pistas para que llegues hacia él y tú también marques tendencia con este look cautivador.

El mono largo efecto piel está en Zara

Hablamos de un mono largo en escote palabra de honor que permite llevarlo tal cual o bien con camisa debajo. Es de escote recto y hombros descubiertos. Y para más señas lleva bolsillos de plastrón en delantero y pierna. Además del detalle de pliegues en rodilla. Se cierra de forma cómoda mediante cremallera lateral.

Cómo lo combinamos

Como hemos señalado, Teresa Bass lleva este mono con una camisa debajo porque está en la calle y empieza a hacer frío a la hora de lucirlo. También lo conjunta con gabardina, bolso tipo bandolera cruzado y unas botas con suela en color negro, aportando ese look bien otoñal e ideal para un día nublado.

Desde la web de Zara aconsejan muchas más prendas que puedes ponerte con este mono largo con el que arrasarás a la hora de salir. Un ejemplo es el botín de piel, que llevarás también con vestidos y faldas durante el otoño, que en la web está a un precio de 89,95 euros, en diversas tallas. Mientras que si vas de fiesta, entonces puedes hacerte con las sombras de ojos dúo de diversos colores que obtendrás por 10,95 euros.

Materiales y cuidados

Este mono está confeccionado en 100% poliéster, siendo el recubrimiento de 100% poliuretano, y el forro también de 100% poliéster.

Desde Zara aconsejan que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Por esto explican que es mejor lavar las prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

En este caso, el mono es mejor lavarlo a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco, no usar secadora y limpiar la superficie del material con agua y jabón neutro.

Cuánto cuesta el mono que lleva Teresa Bass

En la web de Zara está a un precio de 49,95 euros, algo asequible a tu bolsillo, y de momento hay tallas L y XL. De manera que si tienes otra, puedes enviar un mail a la empresa para que te avisen cuando se reponga.