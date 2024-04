Terelu Campos, rota y entre lágrimas en pleno directo: «Menos mal que mamá está muerta»

Terelu Campos ha regresado a Telecinco después de una etapa alejada de Mediaset. Lo primero que hizo fue una conexión en directo cuando su hermana Carmen Borrego estaba en Supervivientes. Más adelante visitó las instalaciones de la cadena y finalmente dio una entrevista en ¡De Viernes!, programa presentado por Santi Acosta. Cosechó un dato tan bueno que ha regresado. El problema es que se ha roto delante de los espectadores, pues no comprende el conflicto que mantiene Carmen con su hijo José María.

Terelu Campos se ha dirigido a su familiar y le ha dicho: «Viendo todo esto que está ocurriendo, menos mal que mamá está muerta». No tolera los últimos comportamientos que ha tenido su sobrino, considera que son injustos y que están fuera de lugar. «Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana», finalizó».

Terelu Campos con Carmen Borrego, en Telecinco. / ‘¡De Viernes!’

María Teresa Campos sentía una admiración total hacía su nieto, José María Almoguera. Siempre dijo que era el hombre de su vida, de hecho estuvieron un tiempo viviendo juntos en la mansión que la presentadora tenía en Las Rozas. «Doy gracias que mi madre no haya vivido esto», ha declarado Terelu visiblemente afectada.

Terelu Campos, muy afectada por los problemas familiares

Hace unos años Terelu Campos fue testigo de una guerra que le dejó sin aliento. Su hija Alejandra Rubio se enfrentó a Carmen Borrego en los platós de Telecinco. Ambas trabajaban en Viva la Vida, programa que presentaba Emma García los fines de semana. Terelu hizo todo lo posible para frenar esta batalla familiar y ahora se ha encontrado con un nuevo conflicto que parece no tener límite.

José María Almoguera ha hecho equipo con Paola Olmedo, madre de su hijo. Ambos han arremetido contra las Campos en la portada de la revista Semana, algo que Terelu considera injusto. Insiste en que tanto ella como su familia han recibido con los brazos abiertos a Paola, por eso no comprende su último mensaje. La esteticista se puso en contacto con una colaboradora de ¡De Viernes! para dejar claro que no va a seguir hablando: «ya he dicho lo que tenía que decir, paso de esa gente».

José María Almoguera y Paola, en Madrid./ Gtres

Al escuchar estas palabras, Terelu se ha plantado y ha dicho: «¿Esa gente que es la madre de su marido, esa gente es la abuela de su nieto, esa gente es la abuela tía de su hijo pequeño… Esa es esa gente? Ah pues muy bien».

El motivo por el que Terelu Campos está tan dolida

Terelu Campos, entre lágrimas durante su entrevista. / ‘¡De Viernes!’

La presentadora insiste en que las palabras de Paola no le han hecho daño, lo que le duele es saber que ha perdido a su sobrino. Recalca que en el pasado tuvo muy buena conexión con José María, por eso esta problemática le ha dejado descolocada.

«Voy a intentar responder educadamente, porque podría hacerlo con la misma educación que ella… Que diga ‘esa gente’ me da exactamente igual, me la bufa, me la pela… Yo no he tenido una convivencia, ya son suficientemente mayores para tener su vida», ha empezado diciendo.

«Mi sobrino ha formado una familia. Pero cuando nació mi niño, después de que mi hermana diera a luz, hubo una unión muy especial con él, me cuesta ver las imágenes de él en su trabajo porque sé que es doloroso, los sentimientos no se van». Ese es el verdadero motivo por el que está sufriendo tanto con la polémica.