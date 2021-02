La vemos cada fin de semana ejerciendo de colaboradora en ‘Viva la vida’, pero Terelu Campos sigue siendo una de las presentadoras con mayor éxito de audiencia en su haber como así lo avalan los números durante sus diferentes trabajos frente a la cámara. Y aunque en los últimos tiempos su papel ha estado relegado a ocupar la silla de colaboradora, será el próximo 6 de abril cuando vuelva a ejercer de maestra de ceremonias. Lo hará para presentar, como así lo ha podido saber a través de LOOK, la próxima Gala de los Premios Radio Televisión. Un acontecimiento que ya iba a llevar a cabo el pasado año pero que, debido a la pandemia, quedó aplazada hasta el pasado mes de octubre cuando se hizo la entrega de manera online.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de premiosradiotelevsion (@premiosradiotelevision)

Puestos en contacto con Terelu Campos, nos confirma que está “muy contenta, pero también con pena por las circunstancias que estamos viviendo”. “Esperemos que de aquí al 6 de abril esté todo bien y tengamos una gala con todas las medidas de seguridad que yo ya he exigido”. La periodista puede estar tranquila. El Auditorio El Beatriz, que albergará la entrega de premios fue, se convirtió -según su página web-, en uno de los primeros edificios de oficinas en adaptar su interior a la COVID-19.

A la comunicadora le ha pillado por sorpresa la confirmación de su papel en la gala. Sabía que tenía un evento en esa fecha, pero estaba aún a la espera del ‘sí’ oficial. De ahí que aún no tenga un estilismo preparado, pero su voz denota mucha emoción por poder presentar la entrega de unos galardones tan importantes. “Los premios siempre son bonitos, al final es obtener un reconocimiento por tu trabajo, por cómo te has entregado”, afirma la hija mayor de María Teresa Campos. Es muy exigente con su labor profesional y así nos lo confiesa: “A mí me importa hacer las cosas bien y siempre me ha gustado hacerlo. Premiar a compañeros es siempre gratificante”.

Y no es ambiciosa en cuanto a recoger premios se refiere. “Yo me he sentido muy reconocida en muchísimos momentos de mi vida y me siento muy reconocida por el público. Eso es lo que me importa”. Tiene una dilatada carrera que ha construido al lado de varios de los comunicadores más importantes de nuestro país: Jesús Hermida y María Teresa Campos. Pero cuando empezó a volar sola, en septiembre de 1997, Terelu dejó claro los motivos por los que estaba donde estaba.

Su buen hacer frente a la cámara la convirtió en la reina indiscutible de las tardes de Telemadrid, estando al frente de ‘Con T de tarde’ durante los 7 años que estuvo el programa en antena. De ahí pasó a Antena 3 para presentar ‘La Granja’ durante dos ediciones. Y en 2007 fichó por Telecinco, donde ha desarrollado su trabajo de colaboradora y como presentadora en los periodos vacacionales de Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ y ‘Sálvame Deluxe’. Pero además de ser presentadora, la madre de Alejandra Rubio también ha explotado su vena interpretativa ejerciendo como actriz. Primero con su personaje de ‘La Script’, después como ‘Bárbara Valiente’ en ‘Paquita Salas’ y también como concursante de, entre otros programas, ‘Mira quién baila’, ‘El club de la comedia’ y recientemente en ‘Mask Singer’.

No se le pone nada por delante. En Telecinco, y junto a su madre y su hermana Carmen Borrego, protagonizó el exitoso reality ‘Las Campos’, donde Terelu dio algunos de los mejores momentos de la televisión, gracias a su naturalidad y a su complicidad con sus ‘compañeras’ de aventuras. En estos momentos comparte trabajo en la cadena de Fuencarral con María Teresa, Carmen y su hija Alejandra, mientras que abren otros horizontes laborales. ¡Felicidades!