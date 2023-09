La llamada de la Reina Letizia que Terelu Campos intentó no coger

El clan Campos atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte, el pasado 5 de septiembre, de María Teresa Campos a los 82 años de edad. La veterana ingresaba el domingo 3 en en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Sin embargo, conforme pasaron las horas su estado de salud empeoró. Tras su muerte fueron muchos los rostros conocidos y personalidades que se desplazaron hasta el tanatorio de Tres Cantos para dar el pésame a la familia. Además, los Reyes Felipe y Letizia le mandaron a la familia una carta mostrando sus condolencias. Este miércoles, Terelu Campos ha hablado de todo este cariño que ha recibido, sobre todo por parte de la Familia Real española.

Carmen Borrego, María Teresa Campos y Terelu Campos / Gtres

«Quiero destacar el cariño de los Reyes de España. No sólo nos enviaron al tanatorio una tarjeta dándonos el pésame. Al día siguiente, don Felipe y doña Letizia me llamaron personalmente», ha revelado la mayor de las hijas de la veterana periodista. «Qué cosas tan bonitas me dijeron de ella», ha continuado Terelu, orgullosa del trato por parte de Sus Majestades.

Los Reyes de España en un acto oficial en Madrid. / Gtres

«No voy a revelar la conversación, pero sí algo que me dijo la Reina Letizia. ‘Terelu cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres’. Yo contesté que mi madre dio voz a las mujeres que no la tenían y que estaban destronadas porque trabajaban en sus casas. Doña Letizia me respondió: ‘Cuánta verdad’», ha contado la colaboradora en Lecturas. Por otro lado, la madre de Alejandra Rubio ha destacado la amabilidad del Rey. «Estuvo muy cariñoso en sus palabras. Así que no puedo estar más agradecida a la Casa Real, por su cariño, por su trato y por su reconocimiento», ha asegurado.



Terelu Campos y Carmen Borrego en el tanatorio La Paz de Tres Cantos / Gtres

La anécdota con la llamada

Terelu Campos ha querido explicar cómo fue el momento previo a esa llamada por parte de los Reyes. «Quiero contaros la anécdota que tuve con esa llamada. Horas después de incinerar a mi madre, estaba comiendo con mi familia. Vi que había un número oculto que llamaba varias veces a mi móvil. Le dije a mi prima África que lo cogiera porque ya no podía más. Mi prima descolgó la llamada y dijo que en ese momento no me podía poner y que si le podía decir quién era y qué quería», ha comenzado relatando la televisiva.

«La interlocutora le dijo: ‘A qué hora puedo volver a llamar. Soy la Reina Letizia’. Mi prima empezó a hacer aspavientos con la mano como diciendo: ‘Madre mía con quién estoy hablando’. Me pasó el teléfono en ese momento y le dije: ‘Majestad’. Mi madre era una persona que creía en la monarquía parlamentaria de nuestro país. Mi madre siempre creyó en las libertades de nuestro país. Ahora que os hablo de los Reyes, recuerdo lo cariñosa que fue siempre la Reina Sofía con mi madre. Muchos veranos nos la encontrábamos en uno de los grandes almacenes de Mallorca. ¡Cómo era la Reina con mi madre! Yo amo a la Reina emérita por su dignidad y su respeto hacia nuestra familia», ha finalizado.