La guerra entre José María Almoguera Carmen Borrego parece que ha llegado a su fin. Tras varios meses de enfrentamiento público, madre e hijo se sometían a una mediación televisada que terminaba con la mala racha que atravesaba su relación. Ambos se echaron en cara varios aspectos y actitudes a lo largo de la charla con la psicóloga, pero finalmente todas esas acusaciones se aclararon.

Lo que se dejó entrever ayer durante ¡De Viernes! fue la tirantez que Almoguera tiene con Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa le reprocha a su sobrino algunas actitudes que tuvo durante la estancia de Carmen en Supervivientes. Durante el enfrentamiento, José María trató de rebatir a su tía, asegurando que sus intenciones nunca habían sido negativas.

José María Almoguera durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

«Mi tía habla desde el desconocimiento, no sabe absolutamente nada», afirma José María sobre Terelu. Declaraciones que la colaboradora no tardó en contestar. «El que no tiene conocimiento eres tú, yo he vivido la vida familiar desde el primer día que naciste», replicó tajante. Un pequeño rifirrafe que desencadena en un cruce de palabras en el que ambos se desmienten diversas informaciones.

La llamada entre Terelu y José María

Cuando sale a la luz en un programa de televisión la portada de la revista donde Almoguera y Paola Olmedo informan sobre su ruptura, la madre de Alejandra llama a su sobrino. Él niega que el primer paso lo diera su tía. «Yo te llamo y no me lo coges, luego me devuelves la llamada», sentencia ella. Afirmación que José María termina por admitir.

Enfrentamiento entre Terelu Campos y José María Almoguera. (Foto: Telecinco)

Otro de los motivos de discusión ha sido el titular de la exclusiva en la que José explican su separación. Terelu desmiente que José le haya dicho que, en el texto, hacían referencia a su hermana. Por su parte, el ex marido de Paola Olmedo dice que sí tratan ese tema durante la conversación telefónica que mantienen.

La portada de la discordia

El detonante de la ruptura entre Carmen Borrego y José María Almoguera fue una portada en la colaboradora anunciaba que iba a ser abuela junto al titular: «Mi hijo se ha ganado el cielo». Con esta afirmación hace referencia a la relación de este con su ahora ex mujer, Paola Olmedo.

Una entrevista que el por aquel entonces matrimonio trata de frenar. Algo que se le pide a la futura abuela y que no lleva a cabo. Hoy por hoy, José María Almoguera defiende a su madre: «Estoy de acuerdo con que es muy difícil de parar», admite sobre el motivo que produjo la ruptura maternofilial. Aunque también asegura tajante que ese hecho no se hubiera producido de igual manera si él ya hubiera entrado a formar parte de la televisión.

Carmen Borrego en una exclusiva. (Foto: Lecturas)

La portada llega después de la filtración de unos audios en los que Olmedo habla despectivamente sobre la familia Campos. Un cúmulo de situaciones que hizo que la relación de Borrego y su primogénito se rompiera por completo.