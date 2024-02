Paloma Lago, en su reciente visita al programa ‘Fiesta’, ha protagonizado uno de los momentos más tensos que se recuerdan. La modelo, quien se volvía a sentar en un plató de televisión después de varios años alejada de los focos, se negó a contestar a algunas de las preguntas que le hacían los colaboradores del programa, lo cual acabó en disputa con la presentadora del espacio, Emma García.

La invitada comenzó hablando acerca de la buena relación de su hijo, Javier García Obregón, con su tía Ana Obregón: “Es su ahijado, la adora y ella lo adora a él. Esa relación, ese vínculo, ha crecido con toda esta triste pérdida. No hay que olvidar que somos una familia muy unida».

Paloma Lago y su hijo Javier García Lago / Gtres

Cabe recordar que Paloma estuvo casada 10 años con el hermano de Ana Obregón, Javier Obregón, con quien tiene un hijo. Además, la modelo también aseguraba que su relación con su ex cuñada es buenísima: «la veo exultante, llena de vida, y la vida se la ha devuelto esta niñita».

El magacín también hizo un recorrido por la carrera profesional de Paloma, en un intento por hacer alusión a la vida personal de la modelo, como el famoso desengaño que sufrió con una de sus parejas, al que acusó de haberte estafado 140.000 euros. La invitada no quiso hacer referencia al asunto y evadió las preguntas, interrumpiendo a los tertulianos y enfadándose con el citado programa. También se negó a dar su opinión sobre la polémica que rodea la relación actual de Alessandro Lequio y Ana Obregón.

Paloma Lago y Emma García protagonizan un tenso encuentro en ‘Fiesta’ / Redes Sociales

Tras lo ocurrido, Emma García se mostró en desacuerdo con la modelo, hasta el punto de que terminó levantándose del sofá para dar paso a publicidad y no dudo en abroncarla en directo para despedir la entrevista: «Te voy a ser sincera, esperaba una entrevista con ganas y me has decepcionado. Eres muy irrespetuosa, Cariño, de verdad… Es muy fuerte esto. Nos vamos, volvemos enseguida. Hasta ahora». Al retomar el programa, la presentadora vasca no dijo nada sobre el asunto y se limitó a continuar con el programa abordando otros temas.

Paloma Lago se pronuncia sobre lo ocurrido en ‘Fiesta’

Horas después de lo sucedido, Paloma Lago ha aparecido en las redes sociales donde ha aprovechado para explicar cómo se sintió ante aquella incómoda situación: «Iba a Fiesta a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia, por el año tan bonito e ilusionante que tenemos por delante… Para ello, como suele ocurrir en estos casos, me hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos en la charla».

Paloma Lago se pronuncia en Instagram sobre lo sucedido en ‘Fiesta’ / Redes Sociales

La modelo ha reconocido que no entendió que los colaboradores del programa le preguntaran acerca de varios temas de su vida pasada: «Mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató», ha contado dejando claro que siente que sufrió una encerrona y que está muy decepcionada con el programa: «Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado en Fiesta. Ni más ni menos».