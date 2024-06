El duro entrenamiento que sigue Taylor Swift para aguantar tres horas encima del escenario

El fenómeno Taylor Swift ha arrasado Madrid. The Eras Tour ha llegado a la capital de España y el efecto ha sido masivo. La última vez que la compositora norteamericana estuvo en nuestro país fueron a verla 5.000 personas, un dato que contrasta con el número de entradas que ha vendido durante su espectáculo en el Santiago Bernabéu. Taylor se ha comido el escenario durante tres horas sin interrupción, pero ¿cómo ha logrado mantener este ritmo? Su entrenador ha jugado un papel fundamental: se llama Kirk Myers y ya ha trabajado con otras estrellas.

Taylor Swift es una vida y ha actuado como tal durante su estancia en Madrid. Se ha alojado en el hotel Rosewood Villa Magna, concretamente en una habitación cuyo precio asciende a 25.000 euros por noche. Lo extraño es que no se ha dejado ver fuera del establecimiento, pero sí se sabe que ha continuado con sus rutinas de ejercicio físico.

La artista, antes de arrancar su gira mundial, dio una entrevista y reconoció que llevaba un tiempo preparándose porque su espectáculo no solo se basa en cantar. También interactúa con el público, se mueve por todo el recinto e interpreta coreografías que parecen imposibles.

Taylor Swift, en un concierto en Francia. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta el repertorio tan variado que tiene Taylor, su entrenador ha tenido que desarrollar estrategias diferentes. «Los ejercicios que hago son rápidos para canciones rápidas y trote o caminata rápida para canciones lentas», ha declarado la compositora en una conocida revista.

Las estrictas normas de Taylor Swift

Taylor Swift lleva una férrea disciplina que le ha ayudado a posicionarse como una de las cantantes más importantes de su generación. The Eras Tour ha recibido unas críticas excelentes, pero ¿qué hay detrás de este espectáculo? Mucho esfuerzo.

Taylor Swift, durante su última gira. (Foto: Gtres)

La artista realiza distintos ejercicios: de fuerza, de cardio y de resistencia. El objetivo es estar en forma para ofrecer su mejor versión encima de los escenarios. Sus coreografías son el resultado de horas y hora de ensayo. No todo el mundo aguanta, pero Swift se ha marcado unas normas muy estrictas para brillar encima de los escenarios.

Su entrenamiento ha generado mucha curiosidad, de hecho se han disparado las búsquedas en Google porque son muchos los que quieren saber en qué consiste. La persona que ha preparado a la artista ha trabajado con otros rostros como: Adriana Lima, Kaia Gerber o Karlie Kloss. Sin embargo, su trayectoria ha quedado eclipsada por el nombre de Taylor.

Kirk Myers, encantado con Taylor Swift

Taylor Swift habló en la revista The Times sobre los detalles de su entrenamiento y ahora sus fans saben quién es Kirk Myers. En su día fundó Dogpound Gym, un centro deportivo frecuentado por multitud de estrellas internacionales. Recientemente, el empresario ha hablado para poner en valor los esfuerzos que hace la norteamericana durante sus espectáculos. Según cuenta, es el resultado de mucha disciplina.

«Estoy preparado para que me conozcan como ‘el entrenador de Taylor Swift’. No creo que haya un título más guay por ahí», comenta Myers. Ha mantenido una charla con Vogue y ha recalcado que no todo el mundo está preparado para cumplir con las tareas que le pone a Taylor. «Algunas personas probablemente vomitarían o tendrían que tumbarse en el suelo si entrenaran como ella».

Después de esto se entiende mejor el éxito que la artista ha tenido en Madrid. Su próxima parada es Francia y está previsto que tenga la misma repercusión.