Tasca La Ultramarina, la elección de Isabel Díaz Ayuso para su vermut de domingo

Que Isabel Díaz Ayuso es una apasionada de la restauración madrileña es sabido por todos. Y es que es habitual ver cómo frecuenta locales gastronómicos de la zona con cartas de todo tipo: desde cocinas tradicionales hasta asiáticas o fusionadas. Sin embargo, el pasado 18 de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid salió de su zona de confort y aprovechó su estancia en Zaragoza (con motivo de la firma de la Declaración de Zaragoza protagonizada por el Partido Popular) para disfrutar de un delicioso vermut de domingo en la Tasca La Ultramarina. Una visita que el propio local quiso compartir con todos sus seguidores de las redes sociales.

«Muchas gracias @isabeldiazayuso por visitar hoy nuestra casa. Feliz domingo a tod@s», escribían junto a una fotografía en la que la política posaba visiblemente sonriente junto a los encargados del negocio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tasca-Vermutería La Ultramarina (@tascalaultramarina)

En la imagen, Ayuso lució un look elegante pero informal, formado por un vaquero de corte ancho con un jersey negro desigual confeccionado en una tela brillante. Como peinado, la política optó por hacerse un semirrecogido que dejaba sueltos dos mechones sobre su rostro.

Así es la Tasca La Ultramarina

La Tasca La Ultramarina es un bar de tapas ubicado en la calle de Roger de Flor número 1 de Zaragoza. Se encuentra en Delicias, uno de los barrios más poblados de la ciudad, conocido por su gran tamaño y su popular estación de tren. Sin duda, es una muy buena zona para adentrarse en un negocio de estas características, algo que hizo que su éxito no tardara en llegar.

El lema de la vermutería es sencillo: «Nos hace feliz hacerte feliz». Así lo transmiten desde su propia página web, donde aseguran que, además de disfrutar de sus platos desde el local, también está disponible la posibilidad de «hacer llegar su tasca hacia los hogares de sus clientes». «Para hacer tu pedido, llámanos y recógelo en nuestro local», anuncian, dejando claro que actualizan la carta constantemente en las redes sociales para que todo el mundo conozca las recetas de las que disponen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tasca-Vermutería La Ultramarina (@tascalaultramarina)

Sus platos los dividen en 5 grandes categorías: picoteo, ensaladas, raciones, hamburguesas y bocadillos y postres. En ellas se pueden encontrar recetas originales y de explosión de sabores como sus especiales croquetas de gambas al ajillo (por 2,90€ la unidad), la ensalada de pochas con tomate rallado atún y cebolleta (14,90€), los huevos rotos con salsa de chipirón, setas y boletus en una reducción de crema de leche (18,90€), o la naranja caramelizada con cointreau (7,90€), entre otros muchos.

La otra visita VIP de la semana

Además de Isabel Díaz Ayuso, La Tasca La Ultramarina también compartió unos días antes que habían tenido el placer de recibir en sus instalaciones a Samantha Vallejo-Nágera, quien visitó el local tras conocerse su decisión de abandonar el programa Masterchef tras 13 años formando parte de su plantilla como miembro del jurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tasca-Vermutería La Ultramarina (@tascalaultramarina)

«Muchas gracias Samantha por tu visita y por tu maravillosas palabras. Una ilusión recibir en nuestra tasca a una leyenda de la gastronomía», escribieron.