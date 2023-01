Tana Rivera ha aprovechado el final de año para organizar un festival benéfico a favor de los niños en riesgo de exclusión. Una manera muy entrañable de acabar el 2022 y en el que ha contado con la compañía y el apoyo de sus seres queridos. La nieta de la anterior duquesa de Alba ha sido la responsable de supervisar todos los detalles del Ilusión Fest, que se ha celebrado en la ciudad de Sevilla, y al que han asistido numerosos rostros conocidos, como Toñi Moreno, el futbolista Joaquín, los Gemeliers, sus padres, Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo o su novio, Manuel Vega.

Ninguno de ellos ha querido perderse esta importante cita para Tana Rivera, que ha tenido como escenario el Antique Theatro de la capital andaluza. Acompañado por su mujer, Lourdes Montes, Francisco Rivera se mostraba muy feliz a su llegada al recinto y no dudaba en atender a las cámaras de la A gencia Gtres: «un acontecimiento muy bonito, la causa es lo más importante, los niños que merecen la ayuda y la verdad que un lujo que te dejen aportar un granito de arena», ha dicho.

El torero ha destacado la importante labor que ha realizado su hija mayor: «está organizado perfectamente y tiene un plantel de artistas magníficos. La verdad que es una responsabilidad», ha recalcado. Francisco ha comentado el esfuerzo realizado por parte de todo el equipo responsable del evento: «se han pegado un trabajo, la organización, entre ellos Tana, ha sido un trabajo, porque organizar esto con tantos artistas y de esta calidad no debe ser nada fácil», ha explicado. El torero además ha revelado algún detalle de cómo surgió la iniciativa: «ha sido Tana, yo no he hecho nada. Ella hizo un grupo de WhatsApp en el que nos metió a todos».

Eugenia Martínez de Irujo tampoco ha querido faltar a la cita. La madre de Tana ha acudido con su marido, Narcís Rebollo, con quien se acaba de casar hace unas semanas de nuevo en Las Vegas. «Venimos a apoyarla, a estar aquí con ella, que es muy buena iniciativa y es muy bonito el tema», ha dicho la duquesa de Montoro, que ha comentado que, al 2023, le pide quedarse como está.

Además del futbolista Joaquín o de los Gemeliers, una de las presencias más destacadas ha sido la de la periodista Toñi Moreno, que ejerció como maestra de ceremonias. «Estoy encantada de la vida. Me llamó Tana con tanta ilusión, yo no había hablado con ella nunca, pero pensé, esta niña es preciosa por dentro y le dije ‘tú cuenta conmigo’», ha dicho Toñi Moreno. La periodista ha comentado que es consciente de las dotes artísticas de Francisco Rivera, pero que nunca ha tenido la oportunidad de coincidir con él en un momento así.