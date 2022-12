Tamara Gorro ya habla de divorcio con Ezequiel Garay

No es un buen momento para Tamara Gorro. La ex tronista ha sorprendido a su ‘familia virtual’ con una triste noticia al confirmar su separación de Ezequiel Garay. A pesar de que la pareja ha intentado darse una segunda oportunidad, parece que el matrimonio ha decidido tomar caminos separados y así lo ha anunciado Tamara a sus seguidores en las redes sociales: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias», ha anunciado la ex tronista en un comunicado que ha compartido a través de los stories de su cuenta de Instagram, en el que ha pedido, además, comprensión y respeto por esta decisión.

Tras más de una década junto, el matrimonio pone fin a su relación, pero, a diferencia de la anterior ocasión, parece que, esta vez, la separación es definitiva y no se trata de un paréntesis. Así lo ha confirmado en el programa en el que colabora, donde ha entrado en directo por teléfono: «Cuando he hecho este comunicado he dicho que no quería hablar del tema. Entro por teléfono porque es mi programa. Sé que esto es noticia y es normal que entre porque es mi programa», ha dicho Tamara, que ha insistido en que esta iba a ser la única vez que trataría el tema en público.

Gorro ha insistido en que no quiere profundizar en este asunto porque no le hace bien y por su propia salud: «Sabéis que soy muy sincera. Los consejos que estoy recibiendo es de ‘muéstrate fuerte’. Me muestro como soy, ¿fuerte? No, no lo estoy, a pesar de que esta decisión viene gestada de hace tiempo. Esto no ha sido una decisión de esta mañana o ayer», ha asegurado. La ex tronista además ha dicho que, a pesar de la separación, gana a una persona maravillosa de por vida.

Tamara ha querido zanjar cualquier tipo de especulaciones sobre el que hasta ahora ha sido su marido: «una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez, que no era un divorcio sino una separación y un espacio, cometí el error de hablar más de la cuenta. Él sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece; por eso, esta vez he decidido no contar nada. Así no se puede decir, no se sabe nada», ha declarado.

No ha sido un año fácil para Tamara Gorro. Ella misma confesaba hace poco más de un año que atravesaba una depresión y que había tenido que solicitar ayuda profesional para poder afrontarla y ‘coger aire’. A pesar de que, después de un tiempo separados la ex tronista y el deportista sorprendían al darse una nueva oportunidad que, sin embargo, no ha tenido el resultado que ambos habrían esperado. Ahora ambos comienzan una nueva etapa en la que queda el cariño que sienten el uno por el otro y la familia que han formado y por la que estarán siempre unidos, de una manera diferente.