Tamara Gorro revela el trastorno alimenticio que padece y del que nunca había sido consciente

Tamara Gorro acaba de publicar su nuevo libro. Se llama Ahora que vuelvo a vivir y en él, la influencer se ha sincerado como nunca sobre el proceso que ha vivido para poder superar la depresión que casi le cuesta la vida. Pero no solo eso. También ha confesado por primera vez que recientemente ha sido diagnosticada con un trastorno alimenticio. Un varapalo que le ha hecho sacar a la luz su faceta más luchadora para superarlo. «No tenía claro si lo quería contar. Lo borraba y lo volvía a escribir», comenzaba a decir durante una de las entrevistas que ha concedido para la promoción de su nuevo proyecto escrito.

La creadora de contenido asegura que ha sido ella misma la que le ha contado lo que le ocurre con la comida tanto a su madre como a su abuela. «Me senté con las dos por separado para contarles lo que iba a contar en el libro. Me tiré más de media hora dando rodeos, sin atreverme a decir lo que quería decirles hasta que por fin les dije que tenía un trastorno alimenticio. Y mi abuela me dijo que ya lo sabían. Está claro que ella y mi madre ya lo habían hablado. Todos lo sabían menos yo», explicaba. Añadía que su ex marido, Ezequiel Garay, también era conocedor de esta dolencia y, aunque siempre le repetía que no le gustaba verla tan delgada, ella nunca se lo creía.

Tamara Gorro en un evento en Madrid.

«Me lo diagnosticaron mientras hacía terapia para curarme de la depresión. Yo nunca me había dado cuenta. Pensaba que no tenía ningún problema y que la comida me estaba cayendo mal y que por eso vomitaba. Pero no. Era mi cerebro que me estaba diciendo que me iba a caer mal», detallaba. Los antidepresivos que tomaba le hicieron daño en la vesícula y se vio obligada a pasar por quirófano, y fue ahí cuando Tamara considera que comenzó todo. Llegó a pesar 52kg porque cualquier grasa que tomaba le sentaba mal, pero los usuarios de la red le comentaban lo guapa que estaba y el cuerpazo que tenía constantemente, sin ser consciente de lo que realmente le estaba ocurriendo.

«Un día subí una foto en la que se me veía un poco de tripa. Estaba con la regla y yo esos días me inflamo mucho. Entonces me escribieron: «Venga, cariño, que vas cogiendo peso». No había maldad en esos comentarios, pero mi cerebro dijo: Uy, ¿ya no estás tan guapa como antes? Y entonces empezó el problema», señalaba. En poco tiempo, comenzó a provocarse el vómito, aunque ella seguía justificándolo con que «no le caía bien la comida». «Fue el psicólogo el que me dijo que estaba echando la comida porque tenía un pensamiento de que si comía iba a engordar. ¿Y entonces yo qué hacía? Me castigaba. Comía mucho y lo vomitaba. Hasta el agua he llegado a vomitar», narraba. Por otro lado, cuando su hija se daba cuenta de que no ingería nada de alimento, Tamara ha revelado que comía delante de ella para no preocuparla, pero que, ipso facto, iba al baño.

Según las propias palabras de Tamara Gorro, recogidas en el último número de la revista Semana, había días que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. «Si no comes, te falta energía, eso es así […] Mis analíticas estaban muy mal», concluía.