Hace escasos días, Tamara Gorro sorprendía a sus seguidores enseñando su rostro tras haberse sometido a una rinoplastia. Con diferentes apósitos en la cara y los ojos amoratados a causa de la cirugía, la influencer compartía un impactante vídeo para mostrar su aspecto «al natural». «Yo quiero que veáis la realidad. Nada de enseñar fotos que, al fin y al cabo, se pueden retocar», decía. Y además de detallar todo lo que estaba viviendo, pedía disculpas por retrasarse «unos días» en presentar el resultado, pero se había encontrado «sin ganas» para hacerlo, apostillaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Rápidamente, la imagen de Tamara Gorro se hacía viral. «No puedo respirar. Tengo la boca super cortada y bueno, pues este es el rostro natural de un proceso de curación», destacaba. Aunque ella no ha sido la única famosa en mostrar los efectos de la cirugía en su cara. En el año 2001, Loli Álvarez dejaba un gran momento televisivo para la historia al aparecer totalmente vendada como una momia en Crónicas marcianas. 2Había que renovar todo, no me gustaba nada», decía en el plató.

Loli Álvarez en ‘Crónicas marcianas’ / Mediaset

Tras reconocer que previamente se había sometido a una cirugía para aumentar el pecho, en esta ocasión Loli Álvarez acudía al late show para mostrar el resultado de los últimos retoques que se había hecho en la cara. Concretamente en la nariz, los pómulos y las orejas. «Hace tres semanas escasas que me he operado», destacaba mientras Javier Sardá y Boris Izaguirre retiraban las vendas de su cuerpo. Aunque los efectos más complicados de la cirugía ya habían pasado, Loli todavía tenía el rostro algo inflamado, pero ella se mostraba feliz porque había quedado «como quería».

Ana Ferrer tras someterse a una rinoplastia / TikTok

La hija de Paz Padilla, Ana Ferrer, fue otra de las famosas que mostró cómo evolucionaba su rostro tras haberse operado de la nariz. En su cuenta de Tiktok, la joven recopiló imágenes del antes y el después para que sus seguidores viesen el cambio. Así, no dudaba en mostrar una fotografía del día siguiente de su paso por quirófano con una férula y manchas de sangre en la cara además de otras instantáneas de las semanas posteriores hasta que estuvo completamente recuperada.

Marlène Mourreau a finales de octubre de 2023 / Mediaset

Y otra que se comparó con una momia fue Marlène Mourreau, que a finales del pasado mes de octubre se mostraba irreconocible tras operarse «la cara entera». «Feliz Halloween, ya estoy preparada. Un cambio radical de cuello, el óvalo de la cara y los párpados. A ver si me han quitado por lo menos diez años», decía la vedette, que enseñaba su rostro en Socialité. En concreto, Marlène se había sometido a un lifting cervicofacial y a una blefaroplastia para renovar su imagen.

Cristina Porta en ‘Sábado Deluxe’ / Mediaset

Por su parte, Cristina Porta, rostro habitual de Telecinco, presentó a principios de este año su rostro en Sábado Deluxe después de someterse a dos intervenciones. «Hace dos semanas me operé la vista porque no veía bien y no tolero muy bien las lentillas, y después me he retocado la nariz porque me la habían dejado mal. Tenía mucha fibrosis, respiraba mal… Y me he pegado la ‘puntita’ de las orejas», destacó antes de mostrar el resultado final.