Tamara Falcó, Pablo Garna, los influencers Beti Cid y su prometido, el comunicador Dani Cifuentes… son algunos de los rostros conocidos que han asistido al último concierto de Hakuna en Madrid. El grupo católico, cuya misión es evangelizar a través de sus canciones, volvió a hacer historia una vez más. Fueron un total de 25.000 personas las que se congregaron en el Auditorio Miguel Ríos, entre fans de la banda y famosos, para escuchar sus letras, protagonizadas por mensajes religiosos.

En esta noche tan especial, en la que no faltaron fuegos artificiales o distintos puestos de comida y bebida, Hakuna interpretó desde sus canciones más conocidas como Madre de Hakuna o Baila y déjate de historias -una canción dedicada a una joven que falleció por un cáncer y que formaba parte de este movimiento religioso-, hasta Mi Amado -una letra que forma parte de un poema de Santa Teresa de Ávila-.

Los VIPs que apoyan a Hakuna

Cuando parecía que la religión católica iba en decadencia, Hakuna despertó la curiosidad entre muchos jóvenes para acercarse a Dios. Un objetivo que han conseguido con creces. Desde que el grupo se diera a conocer en la JMJ de Río de Janeiro, Brasil, (Jornada Mundial de la Juventud) en el 2013, la banda no ha dejado de crecer gracias a sus canciones, que tienen millones de reproducciones.

Entre sus fans se encuentran numerosos rostros conocidos, como Tamara Falcó, que no ha querido perderse el último show de Hakuna. La marquesa de Griñón, que siempre ha llevado por bandera su fe católica, ha estado acompañada por su grupo de amigas religiosas, tal y como ha publicado en sus redes sociales: «Ayer Hakuna fue pura locura. Un grito, un baile, una fiesta hacia el cielo… niños, jóvenes, familias. Todos vibrando a la vez. Qué pasada compartirlo con mis amigos, energía infinita. Sé que se escuchó desde el cielo. Un beso gigante a Nicolo, que promovió todo este concierto desde arriba y movió a mi primo Jorge para que esta locura de amor fuera posible».

Quien tampoco ha querido faltar a este concierto ha sido Pablo Garna, el influencer católico que hace unos días desveló en su perfil social que dejaba su vida de lujo para entrar en el seminario: «Ayer estuve en el concierto de Hakuna. Fue muy impresionante ver a 25.000 personas cantando a pleno pulmón y alabando a Dios. Esta mañana he revisado el carrete del móvil y he visto que grabé varias canciones: Un segundo, Olor a tostadas, En medio del fuego… y algunas más. Pero he querido subir esta canción de Tuyo -otro grupo de música católica- y que no es de Hakuna, precisamente porque me pareció muy bonito el hecho de que se cantaran «otras canciones». Y es que eso es lo que tenemos que ser en la Iglesia: Forofos de todos. Hay tantos caminos para ir al cielo como personas en el mundo. ¡Nunca dejes de buscar el tuyo! Pd: Gracias a cada persona que ayer me paró y me dijo que rezaba por mí. Fue un auténtico regalo. Gracias de verdad de corazón».

Días después de contar las razones por las que ha decidido ordenarse a sacerdote, el joven no ha dudado en asistir a este evento junto a Ignacio Amorós, el cura que evangeliza en redes sociales a través de Se buscan rebeldes. «Ser católico es increíble».