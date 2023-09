Faltaba ella. Tamara Falcó ha sido este jueves la protagonista de una nueva entrega de Joaquín, el novato, el programa que conduce el deportista Joaquín Sánchez en Antena 3, donde se acerca a las profesiones de los rostros más famosos de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. La hija de Isabel Preysler, que ha demostrado ya en distintas ocasiones no tener pudor a la hora de hablar de su vida más íntima y la de sus más allegados, ha repasado los últimos acontecimiento de su vida que han marcado las portadas de la prensa del corazón.

El último sin ir más lejos, su boda con Íñigo Onieva, y posterior luna de miel por Ciudad del Cabo, Polinesia y París. La marquesa de Griñón y el empresario contrajeron matrimonio el pasado mes de julio en una ceremonia que tuvo lugar en El Rincón, un palacio del siglo XIX que se construyó a modo de fortaleza ajardinada por el primer duque de Santoña, y que desde hace años, pertenece a la familia Falcó, ante la mirada de más de cuatrocientos invitados (entre los que sí, hubieron ausencias señaladas). «Estoy casada, ha sido difícil pero lo he conseguido. Fue mejor de lo que imagine, fue muy bonita. Ver a toda la gente que quieres allí fue muy especial. La ceremonia fue preciosa, se me pasó volando, no estaba nerviosa», ha señalado.

Tamara Falcó en ‘Joaquín, el Novato’ / Atresmedia

Unas palabras a las que ha seguido, eso sí, una confesión inédita sobre algo que ocurrió cuatro días antes de la boda: sus zapatos se calcinaron en el camino de mensajería. Asimismo, Tamara ha querido aclarar la polémica surgida alrededor del que iba a ser, en un inicio, su vestido de novia, a cargo de Sophie et Voilà: «No acabamos de encajar las diseñadoras y yo. Yo quería una cosa… Mi idea era la misma que le mandé al siguiente diseñador, era exactamente la misma. Todo el mundo trabaja con una inspiración. Ya en las pruebas previas habían sido tensas. Es desagradable porque al final es un momento súper bonito».

Pero ocurrieron muchas cosas antes de ese tan esperado Sí, quiero. Inevitablemente, Tamara Falcó, ataviada con un vestido negro liso y laso, y unos salones de tacón a juego, ha tenido que hacer frente a las preguntas acerca de la infidelidad por parte de Íñigo que vio la luz hace ahora un año, y que ubicaba al ya marques de Griñón en un conocidísimo festival de Música: el Birmingham, en Nevada. «Al principio no me podía imaginar que lo iba a perdonar. Me hizo mucho daño. Hay que lidiar con ese dolor.

En este sentido, Tamara ha confesado al ex futbolista el motivo por el que decidió volver con el que ahora es su marido. «El perdón es un don, es algo que viene realmente de Dios. Hubo un proceso pero cuando quieres a alguien te sale perdonar. Errores cometemos todos», ha dicho.

Tamara Falcó en ‘Joaquín, el Novato’ / Atresmedia

Sobre sus planes de ser madre, Tamara ha dicho que «hay idea. Me estoy preparando para ello. Creo mucho en Dios y vendrá, y si no ya veremos». Cabe recordar en este sentido que fue hace escasas semanas cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva fueron captados a las puertas de una clínica de fertilidad y se descubrió que la socialité se estaba sometiendo a un tratamiento natural no relacionado con la reproducción asistida para poder aumentar la familia cuanto antes: el método Creighton, muy popular en Estados Unidos. «Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente será lo que Dios quiera. Me están haciendo seguimiento. Estoy súper contenta», dijo entonces.