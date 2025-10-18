Córdoba se ha vestido de gala para acoger la romántica boda que ha unido en santo matrimonio a María Luisa Arróspide —perteneciente a una familia de la aristocracia española— y Hugo Hernández-Mancha —hijo del ex presidente de Alianza Popular—.

Los recién casados han elegido este enclave del sur de España para reunir a sus familiares y amigos y, junto a ellos, poner el broche de oro al noviazgo que mantenían desde hace ya varios años. El templo seleccionado ha sido la iglesia de El Salvador y Santo Domingo de Silos y, a eso de las seis de la tarde, los asistentes estaban citados en el mencionado espacio para ver llegar al novio en primer lugar y, minutos después, a la flamante novia vestida de impecable blanco con un diseño firmado por la prestigiosa casa de moda Navascués.

María Luisa Arróspide vestida de novia. (Foto: Gtres)

Dentro de la lista de invitados se encontraban numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este día tan especial para la pareja: María Dolores de Cospedal, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo o Sassa de Osma y su esposo, Christian de Hannover, fueron vistos en las inmediaciones de la parroquia. Pero ha llamado especialmente la atención la ausencia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, integrantes del círculo de amigos íntimos del reciente matrimonio.

Hugo Hernández-Mancha y la madrina en las puertas del templo. (Foto: Gtres)

Tal y como ha podido saber LOOK, la pareja de empresarios no ha acudido a la ceremonia religiosa. Sin embargo, sí que han estado presentes en el banquete celebrado posteriormente en una finca privada a las afueras de la ciudad. Una decisión que choca frontalmente con las creencias de Falcó, que es una fiel seguidora de la fe católica y mantiene una fuerte relación con Dios, algo que trata de inculcarle a su marido de la misma manera. Tanto es así que ha incluso reconocido que Onieva la acompaña a misa mientras que ella hace el esfuerzo por acudir a fiestas o encuentros sociales que van más en línea con los gustos de él.

Tamara Falcó e íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

El vestido de la novia

Como ya es habitual en bodas de la jet set, la novia ha confiado el diseño de su traje nupcial a las manos de Cristina Martínez-Pardo Cobián, creativa de la firma Navascués. Ella, junto a su equipo de costureras y bordadoras, ha creado el vestido de los sueños de María Luisa Arróspide. Se trata de una apuesta en la que lo clásico converge con lo transgresor, haciendo así del atuendo una elección moderna dentro de los parámetros de lo tradicional.

La novia y el padrino en las inmediaciones del templo. (Foto: Gtres)

De blanco inmaculado, la idea de Navascués contaba con una especie de abrigo/capa confeccionado con delicado encaje que, a su vez, hacía también de cola, ya que tenía la longitud suficiente para arrastrarse a su paso. Con cuello mao, la pieza cubría sus hombros y aportaba sofisticación al look. Bajo esto, la joven ha defendido un vestido de palabra de honor de raso de seda con una parte de arriba ceñida al cuerpo que contrastaba con los pliegues que aportaban volumen a la falda.

La novia y el padrino a punto de entrar en la iglesia. (Foto: Gtres)

Como complementos ha llevado unos guantes semitransparentes al tono, un ramo de rosas blancas y una imponente tiara de brillantes y esmeraldas a juego con unos llamativos pendientes engarzados con las mismas gemas.