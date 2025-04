Tamara Falcó confirma su metedura de pata con el Papa Francisco: "Sabía que me había equivocado"

Por todos es sabido que Tamara Falcó ha encontrado en la fe y la iglesia su particular refugio. Uno de los sueños de la marquesa de Griñón era conocer al Papa Francisco, quien se convirtió en el primer pontífice sudamericano de la historia. Finalmente, la aristócrata pudo ver cumplidos sus deseos.

Tamara Falcó no olvidará el 2019 porque fue cuando tuvo el primer encuentro con el Santo Padre. Lo hizo en Roma cuando el pontífice celebraba los 50 años de entrega al sacerdocio. Cita que tuvo lugar en el Palacio de San Calixto. Tamara Falcó, lejos de acudir al acto como una invitada más, lo hizo en calidad de madrina del evento. «Ayer cumplí uno de mis sueños. El de conocer al Papa Francisco y compartir con él un encuentro internacional único», indicó la marquesa de Griñón en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

El error de Tamara Falcó

En su última aparición televisiva, que ha tenido lugar en El Hormiguero, Tamara Falcó ha hablado sobre cómo ha marcado su vida el pontífice. «Es un papa muy querido. Es una persona tan sabia que nos ha dado tantas lecciones… Toda la atención demuestra todo lo que ha significado», ha argumentado. Poco después, Pablo Motos recordaba le emotiva dedicatoria que la esposa de Íñigo Onieva había dedicado al Papa Francisco en redes sociales. «Es que para mi ha sido todo un referente», ha admitido Tamara. Al mismo tiempo ha recordado que el día que le conoció cometió un error.

«Yo estaba preparando una reunión con jóvenes y dignatarios. Pensaba que yo iba, no que organizaba. Pues me equivoqué y dije que los niños subieran a saludar al papa, pero no estaba en el guion», ha explicado. Una equivocación que al pontífice no le importó. «Se lo tomó fenomenal. Yo sabía que me había equivocado. Su reacción me encantó. Era muy cercano. Hablaba mucho de la familia», ha finalizado. Sin embargo, aquella no fue la única ocasión en la que pudo estar frente al Papa Francisco. En 2022 volvió a viajar a la ciudad eterna.

Muere el Papa Francisco

El pasado 21 de abril se anunció que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, murió a las 7:35 horas con 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta. El cardenal Kevin Ferrell, camarlengo del Vaticano, fue el encargado de leer el texto del anuncio del fallecimiento desde la capilla de la Domus Santa Marta. Farrell estuvo acompañado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el arzobispo Edgard Pena Parea, subjefe de gabinete, y el arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas.

El camarlengo del Vaticano destacó que el Papa Francisco «dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia». «Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente por los más pobres y marginados», añadió. El que fuera primer Pontífice jesuita de la Iglesia católica no pudo superar los últimos achaques de salud que arrastraba derivados de una neumonía bilateral.

El Papa Francisco en una imagen pública. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 14 de febrero cuando fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, centro hospitalario en el que permaneció más de un mes. Hizo su última aparición pública este domingo, 20 de abril, para la bendición Urbi et Orbi tras la misa del Domingo de Resurrección. Cabe destacar que tras su pérdida si activa un protocolo especial establecido por la Iglesia Católica para su entierro y funeral, así como para su sucesión.

Será el próximo 26 de abril a las 10:00 horas cuando se celebrará el funeral, que será transmitido en directo por diversos medios de comunicación y plataformas digitales, que se encargarán de cubrir la última hora del rito religioso desde la Basílica de San Pedro del Vaticano y la Basílica Santa María la Mayor de Roma, donde el Papa desea ser inhumado.